MKM soovitab Ida-Viru maakonda ehitada 20-miljonise filmistuudio

Viru filmifondi koordineeriva Ida-Viru ettevõtluskeskuse (IVEK) 2020-2025 arenguvajaduste hulgas välja toodud filmistuudio pakuks filmiloojatele tingimusi tööks siseruumides, ning aitaks MKM-i hinnangul tuua maakonda rohkem filmitegijaid ja looks turu teenusepakkujatele. Stuudio suurus on esimeste hinnangute kohaselt vähemalt 10 000 ruutmeetrit, 20-miljonisele ehitusmaksumusele lisanduksid opereerimiskulud, näiteks turundus ja halduskulud.

Samuti märgitakse ülevaates, et järeltöötluse ehk postproductioni võimaluste loomise vastu filmitööstuse tarvis on aktiivset huvi tuntud ja IVEK plaanib selle teema arendamisse panustada. Samas vajab teenuse arendamine ja pakkumine toetust, näiteks filmifondilt kulude osalist toetamist.

Viru filmifond on Eesti esimene regionaalne filmifond, mis on asutatud 2013. aastal, nelja Ida-Virumaa omavalitsuste poolt. Filmifond suurenes 2019. aastal tänu rahandusministeeriumi Ida-Viru programmi kaasrahastusele. Fondi regionaalsed rahastajad on Toila vald, Jõhvi vald, Alutaguse vald, Lüganuse vald ja Kohtla-Järve linn. Fond on rahaliselt toetanud 18 audiovisuaalse teose loomist.

IVEK-i arenguvajadusena toob MKM-i analüüs välja ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) koolitusasutuse Jõhvi 42, mille eesmärk oleks värvata kohalikud spetsialistid eelkõige suurte rahvusvaheliste IKT ettevõtete teenistusse arendajatena. Ettevalmistused on asutuse rajamiseks käivitunud – hoone on leitud ning koostatakse rahastusskeemi, et leida 2 miljonit eurot käivitamiseks ja ligikaudu 500 000 eurot jooksvate aastaste kulude katteks.

Ida-Virumaa ettevõtluse arendamisega tegeleb ka SA Ida-Viru Tööstusalade Arendus (IVTA), mille peamine ülesanne on Ida-Virumaa tööstusalade arendamine, eelistatult ette valmistatud infrastruktuuriga tööstusaladele uute sise- ja välisinvesteeringute maakonda toomine ning selleks vajaliku investorteeninduse teenuste pakkumine.

IVTA 2020-2025 aastate arenguvajaduste plaanis on Auvere elektrijaama lähedale pealt kaevandatud aladele kavandatav põllumajanduse ja energeetika suunitlusega Auvere Agropark. Tööstuspargis toimuks köögiviljakasvatuse, kalakasvatuse, linnukasvatuse ning taastuvenergia valdkondade, sealhulgas päikesepaneelide ja madalate tuulikute, arendamiseks võimaluste loomine. Ala suurus on umbes 1500 hektarit ja 500-hektarise esimese etapi investeerimisvajadus infrastruktuuri väljaarendamiseks on ligikaudu 5 miljonit eurot.