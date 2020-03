Helme: Luminori samm elavdab Eesti kapitaliturgu

"See, et Luminor niimoodi ennast rahastab on minu silmis väga tervitatav. See elavdab Eesti kapitaliturgu, pangandusturgu ja igal juhul on see hea," ütles Helme valitsuse pressikonverentsil.

"Aktuaalse kaamera" reporter Mart Linnart küsis, kas sellises intressiolukorras on ka valitsusel lähemal ajal plaanis lasta välja riigi võlakirju.



"See, kas me riigi poolt hakkame võlakirju välja laskma, on tegelikult riigi eelarvestrateegia küsimus. Eelmisel aastal riik rahastas ennast ka jooksvateks kuludeks vahepeal laenamisega, ka lühiajaliste võlakirjadega, millest viimase võlakirja tasumise tähtaeg on selle aasta esimeses pooles. Selle aasta eelarve on nominaalses tasakaalus, seda vajadust ei ole," vastas Helme.

"Kui nüüd ei juhtu majanduses midagi kiiret, ootamatut ja halba, ehk teisisõnu, kui maksulaekumised ära ei kuku. Teine küsimus on pikaaegsete võlakirjade võtmine, kui me soovime mingeid investeeringuid teha ja selliseid kulutusi teha, mis on väljaspool jooksvat eelarvet. Aga see on tõepoolest riigi eelarvestrateegia küsimus," jätkas Helme.

"Tõsi on see, et me elame miinusintresside ajastul, kus sisuliselt raha, mille sa laenad, tagasi maksad väiksema summa. Ja Eesti riigil on väga suur puhver raha laenata, meie avaliku sektori võlakoorem on kaheksa ja üheksa protsendi vahel. Ja meil on väga mõistlik kasutada seda olukorda ära. Aga selle jaoks, et seda raha kasutada, peab meil olema kokkulepitud, mille jaoks me seda kasutame," lõpetas Helme.

Luminor emiteeris rekordiliselt madala - negatiivse - intressimääraga 500 miljoni euro väärtuses tagatud pandikirju. Viieaastase tähtajaga tagatud pandikirjad noteerib pank Iiri börsil.

Luminor kavatseb tagatud pandikirjade emiteerimist jätkata, lisades tagatisena ka Leedu ja Läti hüpoteeklaenud. Esmaemissiooni tagavad Eesti hüpoteeklaenud.