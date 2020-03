Luminor emiteeris 500 miljoni euro eest negatiivse intressiga pandikirju

Investorite huvi oli panga teatel märkimisväärselt suur – pandikirju märgiti rohkem kui 1,6 miljardi euro eest.

Luminor emiteeris 500 miljoni euro väärtuses tagatud pandikirju marginaaliga 25 baaspunkti üle mid-swap määra. Arvestades euro erakordselt madalaid intressimäärasid, kujunes esmaemissiooni lõplikuks tootluseks -0,18 protsenti. See on rekordiliselt madal intressimäär, millega Baltimaade valitsussektori väline eminent on finantsturgudelt raha laenanud.

Pea kõik investorite ostukorraldused pärinesid institutsionaalsetelt investoritelt väljaspool Baltikumi. Keskpankade ja riikideüleste investorite huvi moodustas sellest 20 ja Saksamaa institutsionaalsete investorite huvi 43 protsenti. Kokku osales emissioonis ligi 80 investorit 18 riigist üle Euroopa.

Luminori tegevjuht Erkki Raasuke ütles, et investorite laialdane huvi üldiselt keerukate turgude vastu näitab suurt usaldust Balti riikide majanduse, vastvalminud tagatud pandikirjade raamistiku ja Luminori vastu.

"Samuti kajastab see kohaliku kinnisvaraturu usaldusväärsust. See on esimene kord, kui Baltikumi ettevõte saab laenu võtta negatiivsete intressimääradega," ütles Raasuke.

"Luminor on oma muudatuste teekonnal jõudnud kasvufaasi. Plaanime olla turul senisest palju aktiivsemad ja seda eriti kodulaenude pakkumise osas. Pandikirjade emissioon annab meile juurdepääsu konkurentsivõimelisele rahastamisele, millest saavad enim kasu meie kliendid," lisas Luminori tegevjuht.

Luminor kavatseb tagatud pandikirjade emiteerimist jätkata, lisades tagatisena ka Leedu ja Läti hüpoteeklaenud. Esmaemissiooni tagavad Eesti hüpoteeklaenud.

Seadus, mis võimaldab pandikirjade emiteerimist, jõustus Eestis 2019. aasta märtsis.

13. jaanuaril 2020 andis rahvusvaheline reitinguagentuur Moody's Luminori pandikirjadele esialgse (P) Aa1 reitingu, mis on hetkel kõrgeim krediidireiting Baltimaades.

Luminor on suuruselt kolmas finantsteenuste osutaja Baltimaades, kellel on 2019. aasta neljanda kvartali lõpu seisuga 16,6 protsendfi suurune hoiuste ja 18,7 protsendi suurune laenude turuosa. Panga omakapital küündib 1,6 miljardi euroni.