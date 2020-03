USA ekspresident Bill Clinton vabandas reedel eetrisse minevas dokumentaalfilmis Valge Maja kunagise töötaja Monica Lewinsky ees ja avaldas kahetsust, et nende kunagine seksuaalsuhe ja sellest tulenenud skandaal on Lewinsky edasist elu defineerima jäänud.

Endine riigipea rääkis sellel teemal Hulu uues dokumentaalsarjas "Hillary", mille peategelaseks on tema abikaasa, endine senaator, välisminister ja kunagine presidendikandidaat Hillary Clinton, vahendas Daily Mail.

Bill Clinton meenutas, et ajal, mil ta Lewinskyga kohtus, oli tööst tulenev pinge suur ning suhe olevat olnud asi, mis mõtted natukeseks ajaks mujale viis.

Ekspresident avaldas kahetsust, et skandaal on jäänud ebaõiglaselt Lewinsky ülejäänud elu defineerima. "Aastate jooksul olen ma vaadanud, kuidas ta on üritanud normaalset elu tagasi saada, kuid tuleb otsustada, kuidas üleüldse sellises olukorras "normaalset" defineerida," nentis ta.

Endine esileedi omakorda tunnistas, et pärast skandaali käisid tema ja Bill "valulikel" vastuvõttudel abielunõustaja juures.

Hillary teatas Billile ka seda, et mees peab ise kogu loo nende tütrele Chelseale rääkima, kes oli tollal 18-aastane. Bill Clintoni hinnangul oli see vestlus palju raskem kui juhtunut oma abikaasale üles tunnistada.

Dokumentaalsarjas saavad sõna ka mitmed Clintonite siseringi liikmed ning filmides jälgitakse Hillary Clintoni elu ülikooliaegadest 2016. aastani, mil ta kaotas valimistel praegusele presidendile Donald Trumpile. Hillary Clinton selgitas ka, et nõustus dokumentaalsarjaga seetõttu, et "ta ei kandideeri praegu ühelegi ametipostile".