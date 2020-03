Kreeka peaministri hinnangul on EL-i ja Türgi migratsioonilepe surnud

Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis ütles reedel telekanalile CNN, et tema hinnangul on Euroopa Liidu ja Türgi vahel 2016. aastal sõlmitud migratsioonilepe surnud.

"Olgem ausad, et praegusel hetkel on see kokkulepe surnud," sõnas peaminister.

"Ja see on surnud sellepärast, et Türgi otsustas seda täielikult rikkuda Süürias aset leidnud sündmuste pärast," jätkas Mitsotakis.

"Türgi võimud tegutsevad täpselt vastupidiselt leppele. Nad üritavad aidata migrantidel süstemaatiliselt maa ja mere kaudu Kreekasse pääseda," lisas peaminister.

"Meie ei ole need, kes seda konflikti pingestavad. Meil on täielik õigus oma suveräänse riigi piire kaitsta," ütles peaminister.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan külastab 9. märtsil Brüsselit, teatas reedel tema ametkond.

Ühepäevane visiit leiab ajal, kui Türgi ja Euroopa Liidu vahel on üsna keerulised suhted.

Kreeka-Türgi piiril puhkesid reede varahommikul kokkupõrked ning Kreeka politsei lasi üle piiri tungida püüdnud migrantide tagasilöömiseks käiku pisargaasi ja veekahuri. Türgi võimud tulistasid üle piiri Kreeka poolele pisargaasi.

Viimase nädala jooksul on tuhanded põgenikud ja migrandid üritanud Türgist maitsi ja meritsi üle piiri Kreekasse pääseda. Tung läks lahti pärast seda, kui Erdoğan eelmisel nädalal teatas, et ei takista enam migrantidel Euroopasse liikumist.

Kreeka ja Türgi piiril puhkesid reede õhtul taas kähmlused Euroopa Liitu tungida üritavate migrantidega, teatasid võimuesindajad.

Kreeka politsei oli järjekordselt sunnitud kasutama pisargaasi. Migrandid külvasid korrakaitsjad üle kivirahega.

"Avage väravad!" karjuti rahvahulgast.

"Türgi sõjaväelased ütlesid meile, et kui me piirile ei lähe, siis saadetakse meid tagasi ja Türgis pole meie jaoks mingeid võimalusi ega üldse midagi," kinnitas Iraani päritolu sisserändaja Ali uudisteagentuurile AFP.