Tallinna haiglad kehtestasid piirangud patsientide külastaqmisele, et kaitsta niigi nõrgenenud immuunsusega haigete tervist. Niisamuti piiravad linna sotsiaalhoolekandeasutused lähedaste külastusi.

"Arvestades ülemiste hingamisteede viirushaigustesse nakatumise tõusutrendi kui ka koroonahaiguse juhtumeid, siis soovitame lähedastel haiglaravil viibivaid patsiente praegu mitte külastada, sest nii kaitseme nõrgenenud immuunsusega patsientide tervist," ütles Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriva abilinnapea Betina Beškina pressiteate vahendusel. "Ja kindlasti ei tohi patsiente külastada siis, kui tunnete end ise haigena või on keegi kodustest juba viirushaiguses. Hoolime ja kaitseme iseenda ning lähedaste tervisest," lisas Beškina.

Ida-Tallinna Keskhaigla ning Põhja-Eesti Regionaalhaigla on kehtestanud patsientide külastuskeelu ning patsientidele mõeldud pakid saab jätta haiglate infolauda, kust need saadetakse edasi patsientidele.

Lääne-Tallinna Keskhaigla soovitab seal ravil viibivaid patsiente mitte külastada.

Ka Tallinna Lastehaigla on rakendanud külastuspiiranguid. Last on lubatud külastada vaid ühel täiskasvanul korraga. Külastaja peab olema terve ning lapsi ehk õdesid, vendi või klassikaaslasi külastama ei lubata.

Ühtlasi piiravad linna sotsiaalhoolekandeasutused lähedaste külastusi, et vältida nakkushaiguste levikut hoolelustele. Nii Tallinna Lastekodu kui ka Tallinna Laste Turvakeskus soovitab külastustel piirduda üksnes laste lähedastega ning ka Iru hooldekodu piirab ajutiselt klientide omaste ja tuttavate külastused asutustesse.