Mandel: turgudele ei meeldi teadmatus tuleviku ees

"Turgudele ja börsidele ei meeldi teadmatus tuleviku ees," ütles Mandel.

Mandel rääkis, et kui siinamaani oli üks teadmatuse allikas koroonaviiruse levik ja selle mõju majandusele, siis nädalavahetusel lisandus ka naftasõda.

Mandel rõhutas ka seda, et aktsiaturud kipuvad alati lühiajaliselt üle reageerima.

Aktsiaid ja pensionifondi soovitas Mandel praegu mitte vaadata, aga lisas, et pikas perspektiivis aktsiaturud üldiselt tõusevad.

Mandel rääkis, et mõned ettevõtjad kannatavad juba praegu ja võimaliku uue majanduskriisi mõjud võivad Eestisse jõuda näiteks Soome kaudu.

Samas rõhutas ta, et eelmise majanduskriisiga praegu toimuvat võrrelda ei saa, sest inimestel raha on, aga nad lihtsalt ei kasuta seda, ei reisi, ei käi kontserdil või väljas söömas.

Mandel ütles siiski, et kogemus kõigi erinevate kriisidega näitab, et mingil hetkel pöörduvad turud taas tõusule. "Maailmamajandus taastub. Nii, et kui sul ei ole vaja kindlasti praegu aktsiat või oma pensionifondi osakuid müüa, siis ole rahulikult, see läheb üle," sõnas Mandel.