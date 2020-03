Huko Aaspõllu: koroonaviirusest tingitud majanduskriis võib kohal olla

Euroopas ja USA-s ei ole seni suudetud koroonaviiruse levikule piiri panna. See tähendab, et ei ole käes ka kõik negatiivsed majandusmõjud. Nende suurust on veel vara hinnata, kuid majandustegevuse senisest märgatavalt suurem kahanemine võib kaasa tuua ülemaailmse majanduskriisi, sedastab Huko Aaspõllu Vikerraadio päevakommentaaris.

Esmaspäeval langesid kõik maailma suured börsid, alustades Aasiast ning hõlmates Euroopa ja viimaks ka Ameerika. See näitas, et suur hulk rikkaid ja intelligentseid inimesi arvab, et maailma majanduse seis võib olla halvem, kui me reedel uskusime. Seda see ka tõenäoliselt on.

Kuigi tundub, et kukkumine samas tempos ei jätku, ei tähenda see kaugeltki seda, et me koroonaviirusest tingitud negatiivsete majandusmõjudega ühel pool oleksime. Esmaspäevane aktsiahindade langus, millist ei ole nähtud 2008. aastal alanud majanduskriisist saati, oli vaid piiratud reaktsioon koroonaviiruse levikule, millele ei ole seni suudetud piiri panna.

Ameerika Ühendriikide mõju

Naftahindade järsk langus viitab uuele murrangule nafta tootmises. Hiina reaktsioon koroonaviirusele oli riik suures osas seisma panna, mis vähendas Hiina nõudlust kütuste järele. Naftat tootvates riikides jällegi tekkis varasemale nõudlustasemele timmitud naftatootmises ülejääk. Ja nagu majanduses tihti juhtub, viib ületootmine survele hindu langetada.

Saudi Araabia ja teised naftakartelli OPEC kuuluvad riigid on Venemaaga aastaid teinud koostööd nafta tootmise mahtude seadmiseks, et kõrgemate hindade nimel tootmismahtusid madalal hoida. Möödunud nädala lõpus otsustas Venemaa, et ta enam sellist koostööd ei tee ja tõstab tootmist.

Sellele sammule reageeris Saudi Araabia oma teatega tootmise kasvatamisest. Naftahinnad kukkusid esmaspäevaga rekordiliselt palju. Selline langus teeb lisaks naftafirmade omanikele haiget kõigile, kes nendega kuidagi seotud on. Alates pankadest kuni töötajateni.

Teisalt on koroonaviirus Euroopas jõudsalt kanda kinnitamas. Itaalia valitsuse otsus riik sisuliselt kinni panna viitab ka sealse majandustegevuse märgatavale langemisele. Mitte erinevalt Hiinast.

Kuigi teistes Euroopa riikides ei ole nakatunute hulk Itaaliaga veel võrreldavale tasemele jõudnud, võib see vabalt juhtuda ja endaga kaasa tuua sarnaseid piiranguid - tootmise ja tarbimise vähenemine, inimeste liikumispiirangud ja muu sarnane.

Samuti näib, et Ameerika Ühendriigid on võimetud koroonaviirusega õigeaegselt ja operatiivselt hakkama saama. On näiteid, kus inimest, keda kahtlustatakse koroonaviirusega nakatumises, ei ole võimalik testida. Sest teste ei ole või ei ole neid võimalik kasutada. Ja inimene saadetakse koju. Ühendriikides on seni tehtud kokku vaid mõnituhat testi.

Seejuures USA ühiskondlik mudel, rikaste riikide seas unikaalselt, tekitab kõik eeldused koroonaviiruse ulatuslikuks levikuks. Paljude jaoks tasuline tervishoid ei soosi seda, et inimesed otsiksid meditsiinilist abi või laseksid ennast testima.

Teisalt ei ole paljudel vähemtasustatavatel töökohtadel ette nähtud tasustatuna kodus haige olemist, mis toob kaasa suurema edasikandumisriski. Pigem on USA-s nakatunuid rohkem kui seni arvatud ja neid on rohkelt juurde oodata.

Selle hinnangu ehedaks tõendiks on Iisraeli esmaspäevane otsus. Paar päeva on sahistatud, et Iisrael tahaks sulgeda oma piirid oma suurima liitlase USA turistidele. Neid käib juudiriigis aastas ligi miljon, mis on suurusjärgus veerand kogu Iisraeli turismist. USA-le näeks see halb välja. Rikuks ka kahe liitlase suhteid. Seega otsustas Iisrael ajutiselt sulgeda oma riigi piirid sisuliselt kõigile.

"Asjade katki minemine Ühendriikides teeb asju katki igal pool. Ka meil."

Seega, kui päriselt ka on USA-s probleem hullem, kui siiani arvatud, võime negatiivseid majanduslikke reaktsioone veel oodata. Ja arvestades USA majanduse suurust, saab sellest pihta terve maailma majandus. Asjade katki minemine Ühendriikides teeb asju katki igal pool. Ka meil.

Taandub või levib edasi?

Kui koroonaviirus peaks suve tulekuga käituma nagu gripp ehk levik taanduma, siis võib maailma majandusega veel üsna hästi minna. Inimesed läheksid kiirelt tagasi tööle, tagasi reisima ja tagasi tarbima.

Kui koroonaviirus peaks suve tulekust hoolimata edasi levima, siis asjalood nii hästi ei ole. Meetmed selle leviku piiramiseks võivad maailma majanduse suuremasse langusesse viia. Langusesse, mida ei ole olnud üle kümne aasta.

Kui maailma majandusel peaks halvasti minema, ei saa me siin Eestis palju muuta. Me oleme väike ja avatud majandusega riik. Asjad jõuavad siia üsna ruttu.

On hea, et valitsus moodustas majanduskriisiks valmistumise töörühma, aga ega väga palju teha võimalik ei ole. Kui võimalik kriis peaks olema lühiajaline, siis ajutiselt saab suuremad hädad ära hoida, kuid pikaajaliselt sõltume otseselt sellest, kas koroonaviiruse levikule on võimalik piir panna ja kui suureks kujuneb selleni jõudmiseks ülemaailmne majanduslik kahju.

