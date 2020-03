"Tänases olukorras on ilmselge, et käitun nii nagu terviseamet soovitab: töötan kaks nädalat kodust, et mitte kellegi tervisega riskida," teatas Keskerakonna saadik Loone sotsiaalmeedias.

Loone kirjutas, et on kindel Eesti tervishoiu töökindluses ja teab, et riik on võtnud hooleks vanemaealiste ja krooniliste haigustega inimeste tervise jälgimise, sealhulgas kõrgendatud tähelepanuga hooldekodudele ning sellele, et meil jätkuks piisavalt intensiivravikohti ja hapnikumaske, kui olukord peaks halvemkas minema.

"Keep calm and carry on, nagu ütlesid britid Teise maailmasõja ajal, olge rahulikud ja tegutsege edasi, just nii suudame üle olla igast kriisist ning jõuda ilusasse ning rõõmsasse kevadesse," kirjutas Loone.

Varem oli Loone Itaalias viibides esinenud avaldusega, et eestlased võiksid itaallaste toetuseks Itaaliat külastada. "Praegu on ideaalne aeg Rooma külastuseks!" ütles Loone ja pälvis selle avaldusega ka oma riigikogu kolleegide pahameele.

Näiteks Isamaa saadik Sven Sester kirjutas, et riigikogust pidi minema Itaaliasse seitsmeliikmeline grupp, kuid kuus saadikut otsustas endale, oma lähedastele ja töökaaslastele riske mitte võtta ning loobusid reisist. Ainsana läks Itaaliasse aga Loone.

"Ära pahanda, see pole ebaviisakus, proovin profülaktika mõttes siiski mõned meetrid distantsi hoida, mul kodus kaks väikest last," kirjutas Sester Loonele suunatud postituses.