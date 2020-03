Iraan nõustus andma allatulistatud reisilennuki mustad kastid Kiievile

Iraani esindaja Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (CAO) juures Montrealis Farhad Parvaresh ütles, et mustad kastid saadetakse Kiievisse, kinnitasid allikad AFP-le.

Ukraine International Airlinesi reisilennuk Boeing 737 tulistati raketiga alla 8. jaanuaril peatselt pärast õhkutõusmist Teherani lennuväljalt teel Kiievisse.

Surma said kõik lend 752 pardal viibinud 176 inimest.

Kanada välisminister Francois-Philippe Champagne tervitas Iraani lubadust mustad kastid lõpuks üle anda, öeldes, et see on samm õiges suunas.

Ukraina suursaadik Kanadas Andri Ševtšenko tervitas samuti Iraani otsust, lisades, et vajaduse korral toimetatakse mustad kastid Prantsusmaale analüüsimiseks.