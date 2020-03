Kanada peaministri Justin Trudeau abikaasa Sophie Grégoire Trudeau on nakatunud koroonaviirusesse ning lisaks temale viibib nüüd igaks juhuks karantiinis ka valitsusjuht ise.

Valitsusjuhi abikaasa diagnoos sai ametliku kinnituse neljapäeva õhtul, kuid peaminister Trudeau oli juba varem teatanud, et viiruskahtluse tõttu viibivad mõlemad juba isolatsioonis, vahendasid Axios ja BBC.

"Lähtudes meditsiinilistest nõuannetest tehti Sophie Grégoire Trudeau'le täna COVID-19 test. Testi tulemus osutus positiivseks. Samuti lähtudes meditsiinilistest nõuannetest viibi ta praeguse seisuga isolatsioonis. Ta tunneb end hästi, on võtnud kasutusele kõik soovitatud meetmed ning tema sümptomid on kerged," teatas Kanada valitsuse pressiteenistus neljapäeval. "Tervishoiuspetsialistid võtavad vastavalt vajadusele ühendust inimestega, kes on olnud kontaktis proua Grégoire Trudeau'ga."

"Peaminister on hea tervise juures ja sümptomeid tal ei ole. Ennetava meetmena ning arstide nõuannete kohaselt viibib ta siiski 14 päeva isolatsioonis. Arstide hinnangul pole talle hetkel põhjust testi teha, sest sümptomeid pole tal olnud. Samal põhjusel on arstid ka arvamusel, et riski inimestele, kes temaga hiljuti kokku puutusid, ei ole," jätkati teadaandes.

Kanadas on praeguse seisuga saanud kinnituse 117 nakatumisjuhtumit. Üks inimene on koroonaviiruse tagajärjel ka surnud.