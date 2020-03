Tallink Grupp annab teada, et peatab kehtestatud eriolukorras ning kõigi Läänemerepiirkonna inimeste tervise ja ohutuse tagamiseks ajutiselt reisiparvlaevade opereerimise Tallinna-Stockholmi liinil alates pühapäevast, 15. märtsist 2020, edastas ettevõte.

Parvlaev Baltic Queen väljub laupäeva õhtul, 14. märtsil Stockholmist graafikujärgselt. Alates 15. märtsist on kõik Baltic Queeni väljumised tühistatud. Laupäeval, 14. märtsil on reisijatel, kes on ettevõtte laevale Baltic Queen ostnud üheotsapileti või neil, kes alustasid edasi-tagasi reisi Baltic Queenil Tallinnast eile, 13. märtsil, võimalik reisida tagasi Tallinna.

Alates pühapäevast jääb Tallink Grupi laev Baltic Queen Tallinna sadamasse kuni ettevõte teeb otsuse reisilaevade opereerimine Tallinna ja Stockholmi vahel taastada.

Parvlaev Victoria I väljub laupäeva õhtul, 14. märtsil Tallinnast graafikujärgselt. Laupäeval, 14. märtsil on reisijatel, kes on ettevõtte laevale Victoria I ostnud üheotsapileti või neil, kes alustasid edasi-tagasi reisi Victoria I Stockholmist eile, 13. märtsil, võimalik reisida tagasi Stockholmi.

Stockholmist tagasi pääsevad laevaga vaid üheotsapiletiga reisijad. Peale Tallinna saabumist jääb ka Victoria I Tallinna sadamasse kuni ettevõte teeb otsuse reisilaevade opereerimine Tallinna ja Stockholmi vahel taastada.

Eesti ja Rootsi vahel jätkab hetkel opereerimist Paldiski-Kappelskäri liinil opereeriv laev Regal Star, tagamaks kaubaveo jätkumise Eesti ja Rootsi vahel. Laev opereerib vaba graafiku kohaselt.

Reisid taastuvad peale riskipiirkondade muutumist.

Tallink võtab reisijatega, keda need muudatused puudutavad, ühendust esimesel võimalusel.

Reisijatel, kellel on broneeringud Baltic Queeni reisidele alates 15. märtsist, palub ettevõte ühendust võtta Tallinki klienditeenindusega broneeringute muutmiseks.