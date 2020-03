"Oma tavapärases graafikus jätkab praegu Tallinki shuttle-laev Megastar. Nii, et Megastariga hetkel liiklus Tallinna - Helsingi liinil liiklus toimib, saab endiselt reisida," rääkis Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link kolmapäeval ERR-ile. Tema sõnul peaks Megastar liinil jätkama ka neljapäeval.

"Aga selle graafikusse võib tulla lähipäevil muudatusi sõltuvalt sellest, kui palju reisijaid laevale jagub. Vaatame graafikud üle ja esimesel võimalusel anname teada, mis saab Megastari liiklusest edasi järgmise paari päeva jooksul," ütles Link.

Tema sõnul väljus ettevõtte teine shuttle-laev Star kolmapäeva hommikul veel Helsingist, kuid jääb nüüd Tallinnasse sadamasse.

Samas jätkab aga praegu opereerimist Muuga ja Vuosaari vahel sõitev laev Seawind, mis on mõeldud peamiselt kaubaveoks. "Nii, et kaubaliiklus kestab, reisiliiklus toimib samuti edasi - seega reisima hetkel pääseb," ütles Link.

Tallinki esindaja rõhutas siiski, et enne pileti ostmist peaksid inimesed kindlasti kontrollima, kas neil on ka seoses koroonapandeemiaga kehtestatud eriolukorraga Soome või Eestisse sisenemise õigus: "Loomulikult tuleb kontrollida, kas inimesel on Eestisse sisenemise õigus, enne kuiu laevapilet osta ja homse seisuga tasub kontrollida, kas on ka Soome sisenemise õigus, vastavalt riiklikele korraldustele."

Eestis juba kehtestatud piirangute tõttu saavad riiki siseneda ainult Eesti kodanikud ja siinse elamisloaga inimesed või kaupu vedavad autojuhid. Soomes jõustuvad riiki sisenemise piirangud neljapäeval. Mõlemas riigis peavad sisenejad jääma 14 päevaks karantiini.