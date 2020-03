Tartu on valmis karantiinis abivajajatele sööki või öömaja korraldama

Vabariigi Valitsus kehtestas täna vaba aja veetmisele uued piirangud. Suletud on nii spordiklubid, ujulad kui ka laste mängutoad. Miks teie rangemaid piiranguid soovite?

Kui me oleme praegu oma piirangutes ranged, siis seda kiiremini me ületame kriisisituatsiooni ja seda väiksemad on ka lõpuks majanduslikud kahjud. Need piirangud, mis on kehtestatud, ei ole veel piisavad. Näiteks kui spordisaalid on suletud, siis kaubanduskeskustes on noorte kogunemine.

Praegu on kohane jätta üleriigiliselt avatuks ainult toidukauplused ja apteegid. Põhimõte on selles, et inimestevaheline kontakt viia miinimumini. Tartu kriisimeeskonnana me leiame ka seda, et piirata tuleb riigisisest liikumist. Kaugliinibussides ja -rongides on inimesed tihedalt koos ja see on väga soodne pinnas haiguse levimiseks. Praeguses olukorras on õige ka riigipiir sulgeda ja kõik välismaalt tulnud inimesed peaksid olema 14 päeva karantiinis.

Üleriigilised piirangud oleksid lihtsamad. Aga täna õhtul tulevad inimesed Tartus välja ja lähevad kõrtsi. Paljud baarid on küll ise teatanud, et nad uksi ei ava, aga kas siin ei saaks linn piiranguid seada?

On tarvis valitsuse ja valitsuse juurde moodustatud erikomisjoni otsust, et Eesti riigis on ka toitlustusasutused suletud. Siin tekivad ka väga selged majanduslikud mõjud ja sellepärast on tarvis, et see otsustataks ühtlaselt vabariigi tasemel.

Räägime nüüd sellest, mida Tartu linn ära saab teha. Kuidas tagada toitlustus nendele lastele, kelle jaoks oli koolitoit ainus soe toidukord päevas?

Meil on kõikide koolijuhtidega räägitud, et kui on selliseid õpilasi, kes vajavad linnalt tuge, siis küsimus lahendatakse igas koolis eraldi. Need lapsed ja pered on koolidele teada. Ei ole õige luua linnas eraldi kohti, kuhu tullakse rohkemaarvuliselt kokku. Põhimõte on ikkagi inimeste otsekontaktide vältimine.

Kas toit viiakse siis lastele koju?

Iga olukord lahendatakse eraldi ja need lapsed, kes toiduabi vajavad, saavad seda igal juhul.

Paljud inimesed on tänaseks karantiinis, kas nad on siis tulnud välismaalt, mõne nakatunuga kokku puutunud või ise haiged. Riik on öelnud, et kui neil inimestel pole lähedasi, kes neile koju toitu või ravimeid viiksid, siis peaksid nad omavalitsuse poole pöörduma. Milline plaan Tartu linnal nende aitamiseks on?

Me toimime igas sellises olukorras juhtumipõhiselt. Sotsiaal- ja tervishoiuosakond on valmis korraldama abi nendele inimestele või peredele, kes sellist abi vajavad.

Esmane on loomulikult iga inimese ja perekonna oma vastutus, et enda perekonna sees see küsimus lahendada. Aga kui selleks ei ole võimalust, siis loomulikult linn selle olukorra lahendab. Meie palve on inimestele, kes taolist abi vajavad, endast teada anda. Aga me kutsume üles ka kõiki naabreid, tuttavaid, kui nad näevad, et on näiteks üksikud vanainimesed hätta jäänud, siis neid abistada. Loomulikult, kui inimesed on terved.

Juhtumipõhiselt on lihtne läheneda siis, kui selliseid inimesi on mõned kuni mõnekümned. Aga mida teha, kui neid on sadu või tuhandeid?

Meil on täpne ülevaade abivajajatest. Kui on perekonnad, kes vajavad toiduabi, kui on perekonnad, kes vajavad abi ka laste hoidmisel, kui vanemad on haiged – need perekonnad on meile teada ja nad on praegu eriliselt meie hoole all. Kui abivajajate arv suureneb, siis me oleme mõelnud ka nende stsenaariumite peale, kuidas selles olukorras toime tulla. Kõik sotsiaalabi teenused toimivad ka praegu, näiteks sooja toidu kojuviimine.

Kas linn vajab ka vabatahtlike abi?

Me oleme suhelnud näiteks tervishoiu kõrgkooliga sellel teemal, et kui meil on näiteks sotsiaalhoolekandeasutustes abi vaja, siis seda abi me ka saame.

Kui inimene jääb haigeks või ta on mõne nakatunuga kokku puutunud, siis peab ta olema karantiinis. Aga perega koos karantiinis olles võib ta ka neid nakatada. Kas linnal on pakkuda kohti, kus inimesed saaks karantiinis olla?

Praegu on meil mõned sellised juhud, kus perekonnas on inimene haigestunud ja need perekonnad on ise leidnud võimaluse olla eemal. On mindud näiteks suvekodusse. Kõigepealt tulebki karantiini küsimus lahendada igas perekonnas endas. Aga loomulikult, kui on suurem vajadus sellise olukorra lahendamiseks, siis Tartu linn on ka selle peale mõelnud ja sellist valmisolekut oleme praegu loomas. See on siiski nendele inimestele, kellele see on möödapääsmatu.

Kas linn on valmis selleks, et tuleb ka lasteaiad sulgeda? Kuidas sellisel puhul vanemate elu korraldada?

Üle vabariigi on omavalitsustes kindel seisukoht, et lasteaiad peaksid edasi töötama. Ometigi on selliseid näiteid ka Tartus, et lasteaedu on viiruseohu tõttu suletud. Praegu on vanemad suutnud oma elu niimoodi korraldada, et lapsed jäävad koju.

Oluline on ka see, et me praegu loome valmisolekut nende inimeste laste hoidmiseks ka pikemaajaliselt, kui ainult päeval, kes on seotud elutähtsa teenuse osutamisega. Kui vanemad töötavad näiteks PPA-s või meditsiinivaldkonnas, siis et ka nende lapsed igal juhul saaksid turvaliselt hoitud vanemate tööloleku ajal.

Erivajadustega laste koolide sulgemise jättis valitsus koolipidaja otsustada. Kas linn plaanib need avatuna hoida?

Nende koolide sulgemise ettevalmistamine on pikemaajaline protsess. Aga järgmise nädala jooksul lähevad ka need järk-järgult üle distantsõppele.