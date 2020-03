Jumalateenistused jäävad ära, kuid kirikud jäävad avatuks

Nõmme Rahu koguduse õpetaja ja sotsiaalministeeriumi kaplan Ove Sander on pühapäevahommikusel jumataeenistused kahekesi koos organistiga ning jumalateenistust saab kuulata Pereraadio vahendusel.

Sotsiaal- ja siseministeerium koos Eesti kirikute juhtidega on otsustanud, et jumalateenistused jäävad ära. Kirikute uksi päris kinni ei panda.

"Ka kõikide nende piirangute juures siiski inimesel peab olema tagatud see võimalus saada vaimulikult teenitud, olgu siis pihti, armulauda ja lohutust selles olukorras," põhjendas Sander.

Üheks küsimuseks, mida tuleks lähiajal otsustada, on Sanderi sõnul matustega seonduv. Matustel lähevad meelest soovitused mitte emmata ja kätt anda. Pole võimatu, et matuseid hakatakse lähiajal korraldama vaid kitsamas omaste ringis.

"Esmaspäeval me kindlasti tahame matuse küsimusega edasi tegelda. Siin on jälle vaja rida probleeme lahendada, eriti siis, kui on suurte matustega tegu," selgitas Sander.

Jumalateenistuste ajal kogutakse inimestelt raha kirikute korrastamiseks ning koguduste tegevuseks. Nüüd jäävad jumalateenistused ära ning edasi lükatakse ristimised, leeritamised, laulatused.

Ove Sander ütleb, et see olukord paneb paljud kogudused mõne aja pärast rahaliselt raskesse seisu.