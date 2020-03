Solman märkis, et viimastel päevadel on talle esitatud küsimusi, mis puudutavad eelkõige matuseid ning vähemal määral ka laulatuste läbiviimist.

"Ma mõistan täiesti usuliste ühenduste soovi, et riik seaks täpsed reeglid ja nõuded, kuidas eriolukorras näiteks matuseid läbi viia, kui palju inimesi tohib matusetalitusest osa võtta jne. Siiski pean tõdema, et mitte kõike ei saa riik reguleerida."

Rahvastikuministri teatel tuleb eriolukorrast tulenevate piirangute ajal toimuvaid matuseid ja laulatusi, mis toovad kokku omakseid, lähedasi ja sõpru, viia läbi vastutustundlikult, piiratud lähedaste ringis.

"Kuigi me võib-olla sooviksime, et riik ütleks, kui mitu inimest võib matustele või pulma tulla, siis siin on küsimus mitte täpselt ette antud osalejate arvus, vaid igaühe vastutustundes. Üldine põhimõte peab praegu olema: mida vähem inimesi usulistest talitustest (sh matused) osa võtab, seda parem, seda vastutustundlikum on meie käitumine."

Juhised matusetalituse korraldamiseks

Et kaitsta inimeste elu ja tervist, tuleb matusetalitus Solmani soovitusel korraldada selliselt, et on tagatud meetmed hoidmaks ära võimalikku nakatumist.

- Matusetalitus tuleb läbi viia äärmiselt piiratud omaste ringis, sõltumata sellest, kas tegemist on kirstumatuse või urnimatusega;

- Matusel tuleb hoiduda tavapärastest leina jagamise ja kaastunde avaldamise viisidest, kallistamisest ja kätlemisest, ning vältida muul viisil füüsilist kokkupuudet teiste inimestega;

- Vältida tuleb lahkunu ja leinatalitusega seotud esemete puudutamist;

- Matusetalitus tuleb läbi viia (äärmiselt) lühidalt;

- Vältida tuleb peielaua korraldamist;

- Vältida tuleb matusetalituse pidamist ruumides (kirikud, kabelid, kodud, ärasaatmiseks kohandatud ruumid) ja matusetalitus tuleb läbi viia kalmistul või mujal vabas õhus.