Viilma: kirik on läbi aja pidanud kohanema, nii ka nüüd

Kuigi kirikud on avatud ka praeguse eriolukorra ajal, ei toimu neis pühapäeviti teenistusi. Paljud kirikud on läinud aga veebis jumalateenistuste korraldamise teed.

"Ma arvan, et meie kirikule on see omal kombel olnud õnnistus, sest selline innovatsioonihüpe on tulnud. Aga me ei tohi hüpata kiiremini kui meie vanem põlvkond järele jõuab, nii et me peame kogu aeg mõtlema ka, kuidas hoolitseda nende eest, kes ei ole internetisuutlikud," rääkis Viilma "Ringvaates".

Peapiiskop tõdes, et kirik on pidanud läbi aja kohanema, nii ka nüüd.

"Ma arvan, et paradigma muutus on igas valdkonnas. Me näeme, kuidas muusikud annavad kontserte veebis, teatrietetndused kolivad veebi. Maailm muutub. Kes ütlevad, et "elu enne koroonat ja elu pärast koroonat", neil kõigil õigus," rääkis ta.

"Eks kirik on läbi aja pidanud kogu aeg kohanema, peame ka selles olukorras kohanema. Aga endiselt jäävad inimesed, kes pole kohe valmis veebi kolima. Nendega peame endiselt tööd tegema," ütles Viilma ja lisas, et vanemate inimestega, kel pole võimalik veebiteenistusi vaadata, vestlevad vaimulikud ja vabatahtlikud telefoni teel.

Saabuvate pühade aja jumalateenistusteks on kirik Viilma sõnul saatnud välja juhised, kuidas kodus palvust või minijumalateenistust läbi viia. Samuti saavad inimesed jälgida jumalateenistusi internetist või ka ETV-st.

Küll aga kutsub Viilma vältima suurel reedel surnuaedadesse minemist, sest praegu ei tohiks tekitada olukordi, kus inimesed satuvad ühel ajal suurel hulgal kokku.