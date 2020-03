Prantsusmaa suleb mittehädavajalikud avalikud kohad: restoranid, kohvikud

"Ma olen otsustanud sulgeda kuni edasiste teadeteni külastajaid vastu võtvad avalikud kohad, mis ei ole riigi igapäevaeluks vajalikud," ütles ajakirjanikele peaminister Edouard Philippe. "See puudutab eelkõige kohvikud, restorane, kinosid ja diskoteeke."

Kõrgeim tervishoiuametnik Jerome Salomon teatas samal ajal, et uue koroonaviiruse surmajuhtumite arv tõusis Prantsusmaal ööpäevaga 12 võrra. Ühtekokku on riigis nüüd COVID-19 tagajärjel surnud 91 inimest, nakatunuid on 4500.

Salomon lisas, et Prantsusmaa sanitaarohutase on nüüd viidud kõrgeimale ehk kolmandale astmele, mis tähendab viiruse aktiivset levikut kogu riigi territooriumil. Ta lisas, et nakatunute arv on viimase 72 tunniga kahekordistunud.

Philippe lisas, et uued abinõud võetakse tarvitusele pärast seda, kui esimesi meetmeid ei rakendatud piisavalt tõhusalt.

Pühakojad jäävad avatuks, kuid kõik teenistused ja tseremooniad tuleb edasi lükata, märkis ta.

Suletakse ka poed, välja arvatud need, mis pakuvad esmatähtsaid teenuseid, nagu supermarketid ja apteegid.

Ühiskondlik transport jätkab tööd, kuid Philippe ärgitas prantslasi oma liikumist piirama ja vältima reisimist linnade vahel.

Kuid ta kinnitas, et rangetest meetmetest hoolimata peetakse kohalikud valimised pühapäeval, nagu oli varem kavandatud.