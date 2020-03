Prantsusmaa teatas 108 viirusesurmast viimase ööpäeva jooksul

Uue kooronaviiruse epideemia on Prantsusmaal nõudnud viimase ööpäevaga 108 inimese elu, surmajuhtumite arv tõusis sellega 372-ni, teatas neljapäeval riigi kõrgeim tervishoiuametnik.

"Nakkuste arv kahekordistub iga nelja päevaga," ütles terviseameti peadirektor Jérôme Salomon ajakirjanikele.

Ta lisas, et viirus levib Prantsusmaal "kiiresti ja intensiivselt".

Prantsusmaal on kinnitust leidnud 10 995 inimese nakatumine koroonaviirusesse.

Salomon hoiatas, et tegelik nakatumiste arv on kindlasti kõrgem, sest kergemalt haigestunud inimesi ei testita, vaid neil soovitatakse lihtsalt koju jääda.

"Kui kõik (inimesed) vähendavad oma kontakte, siis meil on palju vähem nakatunuid, see on lihtne matemaatika," sõnas ta.

"Tuleb jääda koju, et vältida rohkem surmasid ja teisi tõsiseid juhtumeid," ütles Salomon.