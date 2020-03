Esimese asjana kutsus endine relvajõudude ülem Gantz oma rivaali Benjamin Netanyahut liituma nn ühtsuse valitsusega, vahendasid Reuters ja BBC.

Tegemist on ränga hoobiga pikalt valitsusjuhiks olnud Netanyahule, kes oli end juba 2. märtsi valimiste võitjaks kuulutanud. Edasised arengud said kinnituse juba pühapäeval, kui erakonna Sinine ja Valge juhile Gantzile avaldas toetust 61 rahvasaadikut 120-st parlamendi ehk knesseti liikmest.

President Rivlin andis Gantzile valitsuskoalitsiooni moodustamiseks aega 28 päeva, vajaduse korral saab seda pikendada veel kahe nädala võrra.

Gantzi toetajate seas on poliitilisi jõudusid, mis on omavahel vägagi vastandlikel seisukohtadel - näiteks Iisraeli araablaste parteide liit ja paremäärmuslikuks peetav Yisrael Beiteinu, mida juhib endine kaitseminister Avigdor Lieberman. Seega ei saa teovõimalise koalitsiooni loomine olema lihtne ülesanne.

Netanyahu ja Lieberman on käinud välja võimaluse, et moodustataks riikliku hädaolukorra valitsus koroonaviiruse ajaks, kuhu kuuluksid nii Gantzi erakond kui ka Netanyahu partei Likud.

Iisraelis on toimunud vähem kui aasta jooksul juba kolmed valimised. Peamiseks põhjuseks on patiseis olukorras, kus parlamenti kuulub rohkelt erinevaid parteisid. Samuti on Netanyahut ootamas ees väidetavat korruptsiooni puudutav kohtumenetlus, mis peaks algama juba sel nädalal.