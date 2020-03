Gantz oli ainus kandidaat kolmapäeval spiikriametist lahkuma sunnitud Netanyahu liitlase Yuli Edelsteini kohale. Tema spiikriks nimetamist toetas 74 seadusandjat ja vastu oli 18.

Gantz tegi üleskutse erakorralise ühtsusvalitsuse moodustamiseks, mis viib tõenäoliselt koalitsioonini tema põhirivaali peaminister Benjamin Netanyahuga.

"Need on kummalised ajad ja need vajavad kummalisi otsuseid," ütles Gantz knessetile pärast seda, kui ta spiikriks valiti.

"See on põhjus, miks ma kavatsen uurida erakorralise ühtsusvalitsuse moodustamise võimalust," lisas ta.