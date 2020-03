Noored naised tunnevad kaitseväe vastu üha suuremat huvi

Kaitseväe teabepäevale Pärnus kogunes üle 20 noore naise, kes tundsid huvi ajateenistuse ja karjäärivõimaluste vastu kaitseväes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Oluline oli, et teavet jagasid samuti noored naised, kes ise on kaitseväes karjääriga alustanud ja peavad seda õigeks valikuks.

"Eelmise aasta 3. jaanuaril alustasin ajateenistust, olin 11 kuud ajateenistuses ja pärast seda alustasin kohe tegevteenistust. Ma olen nüüd kokku olnud üle aasta. Alguses ma kohe küll ei tundnud, et see minu koht on. See pigem tuleb ajaga. Ja lõpuks mul küll oli tunne, et see on koht, kuhu ma kuulun, siin ma pean olema ja see struktuur on see, kuhu ma sobin," rääkis kaitseväe teavitusohvitser nooremseersant Maria Tõkke.

Tõenäoliselt on paljude naiste sõjaväelise karjääri algus seotud riigikaitsetunniga gümnaasiumis, just sealt tekib huvi. Aga kaitseväe juurde jõutakse mitut moodi.

Maria Viktoria kavatseb minna kaitseväkke aega teenima. "Järgmine nädal on arstlik komisjon," lisas ta.

"Minul on juba aeg paigas, millal ma lähen kaitseväkke. Minul on juulis minek," ütles Birgit, kellel on soov kaitseväkke minna juba põhikoolist saadik.

"Olukord on hea ja läheb järjest paremaks. Meil on üle 300 tegevväelasest naisterahvast kaitseväes teenistuses ja tüdrukutele oleme sel aastal kohti reserveerinud 108 ajateenistusse," rääkis kaitseministeeriumi sotsiaalvaldkonna nõunik Andres Siplane.

Ta tõdes, et on olnud ka tüdrukuid, kes on kaitseväes pettunud ja sealt lahkunud. "Seda on juhtunud, sest ootused ja ettekujutused ei pruugi päris need olla. Meie teabepäevade mõte ongi see, et nad saaksid paremini aru, kas üldse tasub tulla," ütles Siplane.