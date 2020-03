Narva elanikele tähendab piiri sulgemine raskeid aegu

Narva maanteepiiripunkti ületab ööpäevas keskeltläbi 4000 jalakäiat, kellest märgatav osa on Kirde-Eesti linnade elanikud, kes Venemaal oma asju ajavad. Inimesed käivad sugulaste juures, apteegis, postkontoris, teenivad raha pisemaid kaubakoguseid üle piiri toimetades või käivad lihtsalt poes. Praegu on Jaanilinnas poodlemine rubla madala kursi tõttu eriti soodne.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) palved vähendada viiruse leviku tõttu piiriületust olid kuni tänase päevani kui hane selga vesi.

"Viimastel päevadel piiriületus oluliselt ei ole vähenenud. Selline käitumine on äärmiselt riskantne. Kui inimesed on tihedalt üksteise kõrval järjekordades, siis tänases olukorras viiruse ülekandumine võib siin väga lihtsalt toimuda. Loodame väga, et eriolukorra juhi kehtestatud erimeetmed vähendavad piiriületust märgatavalt," ütles PPA Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Püvi ERR-ile.

Alates keskööst rakendunud erimeetmed nullivad igasuguse ülepiiri sagimise. Lisaks välisriikide kodanike sisenemiskeelule, peavad nüüd ka Eesti kodanikud ja alalised elanikud koju saabudes järgima rangeid karantiinimeetmeid. J

"Kõigile sisenejatele üldiselt kehtestatakse peale piiriületust 14-päevane keeld elukohast lahkumiseks. Kõigi nende meetmete eesmärk on vähendada inimeste piiriülest käimist, et vähendada viiruse leviku riski," selgitas Püvi.

Piiriületajateni jõudis info uuest piirangust eile pärastlõunal. Piiripunkti juures seisval Narva elanikul Nataljal tuleb teha väga raske valik: "Pean täna ja kohe praegu otsustama, kuhu ma jään, kas siia või sinnapoole piiri. Seal on mul perekond, siin korter ja tähtsad toimingud. Seal on mul abikaasa, tütar ja lapselapsed, siin pean töötukassas käima. Ma ei tea, mida teha. Arvan, et minusuguseid, kes elavad korraga kahes linnas, on väga palju."

Narva pensionär Aleksandr käis üle piiri kolm korda nädalas. Jaanilinna toimetatavad kaubanäidised tõid mehele väikest pensionilisa. "Kuidas ma 90-eurose pensioniga toime tulen. Ma saan aru, et võitlus batsillide ja mikroobidega on tähtis, kuid mis edasi saab, eks seda näe," tõdes ta.

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juhi Indrek Püvi sõnul kontrollivad karantiininõuete täitmist politseitöötajad, kes võivad vajadusel kasutada haldussunnimeetmeid.