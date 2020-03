Kaitsevägi eraldas riiklikust reservist 220 000 kaitsemaski, mis suunatakse perearstidele ja apteekritele, et kaitsta neid kui kõige enam haigete inimestega kokku puutuvaid inimgruppe, kel vahenditest puudus. Maskid peaksid töötajateni jõudma lähipäevil, enamik apteekreid on seni töötanud ilma kaitsemaskideta.

Apteekrid, arstid ja politseinikud on inimgrupid, kes puutuvad tõbiste inimestega kokku kõige enam ja kõige vahetumalt. Sotsiaalminister Tanel Kiik kutsus seetõttu üles ravimite hulgimüüjaid ja apteekreid ka oma töötajatele kaitsevarustust eraldama, mitte üksnes apteegis müüma.

Et kõige haavatavamaid töötajaid viiruse leviku eest kaitsta, otsustas kaitsevägi riiklikust reservist apteekritele 100 000 ja perearstidele 120 000 kaitsemaski eraldada. Need jõuavad abivajajateni vastavalt ravimiameti ja terviseamti kaudu. Politseinikel kaitsemaske jagub, nemad riigiabi ei vaja.

Kui perearstidele on see juba teine eraldis, siis enamik apteekreid pidi seni töötama ilma kaitsemaskideta. Saadetis peaks töötajateni jõudma lähipäevil, vastavalt ettevõtete sisemisele logistikale.

"Jagame neid ka ka oma partnerapteekidele, frantsiisi alusel tegutsevatele proviisorapteekidele, kes on ostnud Tamrost kaupa," ütles Benu Eesti tegevjuht Kaidi Kelt.

Seni töötasid apteekrid ilma kaitsemaskideta, sest neid lihtsalt ei jagunud töötajatele.

"Maskid olid märtsi algusest või juba veebruari lõpust otsas. Polnud kuskilt saada ka," tõdes Kelt.

Benu apteegiketi apteekideni peaksid maskid jõudma kolmapäevase kaubaringiga. Kõik apteegid on maskide puudusele vaatamata hoidnud uksed lahti ja teenuse töös.

Riiklikust abist jagub Keldi arvutuste kohaselt kaheks kuni kolmeks nädalaks, sõltub maskide kasutuse intensiivsusest.

"Neid kulub keskmiselt kolm maski päevas. Peaks tulema pool kuud välja. Seejärel ehk saame ise ka juba mingid maskid, 26. märtsil tuleb hulgisse maske sisse," ütles Kelt.

Apotheka jaekett ei ole seni apteekritele keskset näomaskide jagamist korraldanud, kuid see on kõigile soovijatele võimalik olnud, kinnitab ettevõte.

"Apotheka apteekritel on viiruse puhangu ohust tulenevalt olnud alati

võimalus kasutada maske, juhul kui nad seda oma teadmistest lähtuvalt

vajalikuks peavad. Maskide kasutamine pole seni olnud kohustuslik," kommenteeris Apotheka proviisor Anne-Mai Rogenbaum.

Apotheka apteekidesse peaks riiklikust varust eraldatud maskid jõudma selle nädala jooksul.

Euroapteek andis samuti teada, et riiklikest varudest eraldatud maskid on peatselt apteekidesse jõudmas. Seni aga kasutavad apteekrid desinfitseerivaid vahendeid kindla korra järgi, kasutusel on ka ühekordsed kindad.

Alates kolmapäevast saavad desinfitseerimisvahendeid kasutada ka apteeki sisenevad kliendid. Euroapteegi palvel peaksid kliendid desinfitseerima oma käed apteeki sisenemisel ning maksmisel eelistama pangakaarti sularahale.

Enamikesse Euroapteegi apteekidesse on nüüd paigaldatud ka pleksiklaas patsiendi ja apteekri vahele, et takistada viiruste levikut.

Perearstidele teine saadetis

Kui apteegid saavad kaitsemaskid tsentraalselt esimest korda, siis perearstidele tehti juba teine eraldis, sest esimesed hakkasid otsa lõppema.

"Kuna perearstide koormus on langenud, peaks uutest kaitsemaskidest kuuks ajaks peaks jaguma, et saaks tööd jätkata," kommenteeris terviseameti kommunikatsioonispetsialist Eike Kingsepp 120 000 maski kasutusiga. Esimesest saadetisest jagus perearstidele vaid kaheks nädalaks.

Kuna kaitsemaske toodetakse peamiselt Hiinas, mis on nende tarneraskused üleilmse kriisiga kaasa toonud, on terviseamet otsinud ka Eestist kohapealt, kas siin oleks meditsiiniliste kaitsemaskide tootmise võimekusega ettevõtteid.

"Paar tõsisemat pakkumist oleme saanud paarilt pisitootmisega tegelevalt ettevõttelt," kommenteeris Kingsepp, lisades, et läbirääkimised alles käivad.

Meditsiinilistele abivahenditele kehtivad ranged standardid, millele tootjad peavad suutma vastata.

"Meditsiinivahend on meditsiinivahend, neile kehtivad väga ranged reeglid, alates materjalist, tootmistingimustest, pakendamisest," loetles Kingsepp, lisades, et läbirääkimised käivad just spetsiiifiliste meditsiinivahendite tootmisvõimekusega ettevõtetega, ent kas standarditele vastavus suudetakse saavutada, on alles väljaselgitamisel.

Politseil maskid olemas

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kristjan Lukk ütles, et politseinikel riiklikest reservidest eraldatavaid maske vaja ei lähe, sest neil on omal varud olemas ja neist praegu jagub. Kui koroonaviiruse kriis algas, soetati maske oma tarnepartnerite kaudu ka juurde.

Kui haiguspuhangu alates, mil politseinikud alustasid terviseameti voldikute jagamist, anti politseinikele soovitus kaitsemaske kasutada, siis möödunud nädalal, kui vahetud kontaktid elanikkonnaga kasvasid veelgi, mindi üle juba tungivale nõudmisele neid kasutada koos juhistega, kuidas neid korrektselt kasutada, kui tihti vahetada, kui sageli desinfitseerida jne.