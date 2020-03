Eestlane Poola piiri ääres: hakkab tekkima must masendus

Eesti automatkaja Henry Tiitus, kes juba mitmendat päeva ootab Poola piiri ääres koos oma perega võimalust pääseda kodumaale, kinnitas, et hetkel on nad Sossnitzi sadamas, kuhu peaks tulema Tallinki reisilaev Romantika. "Aga hetkel me proovime saada Leedu poolt mingi praami peale, aga viimase info kohaselt on nimekirjas, kuhu me registreerimise, vaid Leedu nimed, ssega on tõenäoline, et meid ikkagi ei lasta peale."

Ta kinnitas, et tänaseks hakkab juba tekkima must masendus. "Saksa inimesed on väga toredad, nad toovad mingit sööki ja jooki ning tõid just ka kohvi, just jagasime ka ise mingitele inimestele toiduaineid, sest osad inimesed pole kolm päeva mitte midagi söönud, kuna on kusagil piiril lukus olnud," sõnas ta ja mainis, et must masendus tekib sellest, et välisministeeriumi infoliin on täiesti abitu koht. "Ma ei saa aru, kuidas ei saa Leedu oma praamiga Eestiga kokkuleppele, nii segane tundub ja üldse mingit infot ei tule."