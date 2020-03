Välisminister Urmas Reinsalu ütles, et rahvastikuregistri alusel Eestis elavad, kuid töölepingu järgi Soomes töötavad Eesti elanikud pääsevad nüüdsest ilma karantiini panemiseta ka edaspidi Soome vahet reisima, eeldusel, et kodumaale tullakse vähemalt kord nädalas. Välisministeerium täpsustas hiljem, et Eestis pannakse Soomest töölt tulnud inimene ikka karantiini ning karantiinivabalt saab töötaja Soomes käia vaid ühe korra.

Reinsalu sõnul on Soome edastanud Eestile uue, kirjalikult fikseeritud seisukoha, et välismaalaste transiit rahvusvahelisest lennujaamadest ja sadamatest läbi Soome on lubatud. Nii saavad Eesti kodanikud mujalt Euroopa riikidest tulles näiteks vabalt Turu sadamast või Vantaa lennuväljalt Helsingi sadamasse suunduda.

Ka Finnair võtab peale kõik EL-i kodanikest reisijad, kellel on lennukipilet ette näidata.

Soome saavad siseneda ka kõik Soome elama registreeritud teiste EL-i riikide kodanikud, sõltumata sellest, kas elamiskoht on Soome registreeritud alalise või ajutisena. See puudutab 50 000 alalist ja 20 000 ajutiselt Soome elama registreeritud Eesti kodanikku.

Soome saavad siseneda ka need Eesti kodanikest töötajad, kes pole oma elamist seal registreerinud, kuii neil on ette näidata tööleping Soomes. Selliseid inimesi käsitletakse piiriülese ehk pendeltöötajana. Samal ajal jätkab Soome küsimuse lahendamist, kuidas inimese töölepingut piiril kontrollida. Tõendamiskohustus lasub reisijal.

Üldine nõue, mille Soome kehtestas, näeb ette, et riiki sisenedes peab inimene olema 14 päeva karantiinis, kuid pendeltöötajatelt ehk neilt, kes ametlikult elavad ühes ja töötavad teises riigis, karantiini ei nõuta. Eeldus on, et inimene külastab vähemalt kord nädalas oma kodumaad. Ilma karantiinita saab sedasi saab Soomes käia siiski ainult ühe korra.

Soomest töölt Eestisse tulevad pendelrändajad pannakse aga igal juhul siin karantiini.

Eestlased, kes on aga registreerinud nii oma elu- kui ka töökoha Soomes, peavad sinna reisides jääma esmalt karantiini.

EL-i piirid sulguvad kolmandate riikide kodanikele

Euroopa Liit on otsustanud oma piirid kolmandatest riikidest pärit reisijatele sulgeda, ent veel on teadmata, mis hetkest otsus kehtima hakkab. Esialgu kehtib piirang kuu aega alates selle väljakuulutamisest.

Suurbritannia kodanikke käsitletakse kuu lõpuni Euroopa Liidu kodanikena.

Eesti on peatanud Schengeni viisade väljastamise, ent välisministeerium võttis vastu otsuse, et inimestele, kellele viisa väljastati, ent kes ei jõudnud seda eriolukorra kehtestamise tõttu kasutama asuda, saavad hiljem taotleda uue viisa tasuvabalt.

23. märtsini on võimalik kasutada Leedu territooriumit kojunaasmiseks. Eestis elavad kolmandate riikide kodanikud, kes soovivad Valgevene kaudu Eestist lahkuda, saavad kasutada ka Leedu territooriumit oma kodumaale jõudmise transiidiks.

Mitusada eestlast ootab kojujõudmist

Välisministeeriumi on aidanud igikaudu tuhandel piiride taha lõksu jäänud Eesti elanikul koostöös reisifirmadega koju saada.

Endiselt tegeldakse kolmandatest riikidest koju tulla tahtvate eestlastega, kes pole siiani liikuma saanud. Neid on välisministeeriumile teadaolevalt paarisaja ringis. Mõned neist on ka karantiinis. Samuti võib välismaal hädas olla ka neid, kes endast välisministeeriumile teada andnud ei ole. Ministeerium kutsus inimesi üles võimalusel omal käel Euroopa poole liikuda, kust oleks juba lihtsam inimesi edasi aidata. Põhjala ja Balti riigid teevad koostööd oma kodanike koju aitamiseks.

Eesti esindaja on Poolas läbirääkimisi pidamas, et ummikud Poola piiripunktides laheneksid. Leedu-Poola piiril on praegu kaks piiripunkti, millest ühes on 40 ja teises 10 kilomeetri pikkune piiriületusjärjekord. Seetõttu pannakse esialgu üheks kuuks käima ka Tallinki erilaevaliin Paldiski ja Sassnitzi vahet, et võimaldada kaubaveokitel elutähtsate kaupade tarnimiseks Eesti ja Euroopa vahet sõita.

Saksamaa-Poola piiril on akuutne probleem sinna kinni jäänud eestlastega nüüdseks lahenenud. Balti riigid töötavad edasi selle nimel, et Poola tekitaks transpordikoridori läbi oma riigi.

Jätkuvalt lendab Ryanair Londonist ja Berliinist ning Lufthansa Frankfurdist Tallinna. Lennud jätkuvad, kuniks jätkub nõudlust.

Stockholmist saab Tallinnasse ka kolmapäeva õhtul kell 22 startiva Nordica erilennuga. Lennule pileti saamiseks tuleb pöörduda Nordica poole.

Täiendavatest liikumispiirangutest on teatanud Hispaania valitsus, ent piirangute konkreetne sisu ja mõju Eesti inimestele on alles selgumas.