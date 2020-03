Reinsalu: koostöö Poolaga on olnud keeruline

"Me töötasime terve pühapäeva, et saavutada humanitaarkonvoi moodustamise võimalus. Pühapäeva öösel Poola riik saatis ametliku selgituse, et esmaspäeval on võimalik see konvoi moodustada ning palus kõigil kolmel (Balti) riigil esitada oma kodanike nimekiri. Ja seetõttu me tegime avaliku üleskutse, et meie kodanikud, kes on piiril, annaksid teada, et saaksime Poola võimudele need nimekirjad esitada. Kahjuks esmaspäeval Pool võttis oma lubaduse tagasi. Poola tegi viite – ja küllap see põhjus oligi – oma rahva tervise huvidele ja tühistas eraautode läbisõidu võimaluse," rääkis Reinsalu "Esimeses stuudios".

Reinsalu sõnul andis Eestile, Lätile ja Leedule kinnituse Poola siseministeerium, eraldi oli sel teemal vestlus Poola välisministriga, kuid kõik osutus lõppkokkuvõttes tulutuks.

"Praegune (olukord) on näidanud jah, et koostöö Poolaga on olnud keeruline, ütlen ausalt. Eile öösel ka Saksa president seoses selle olukorraga, mis on tekkinud Poola-Saksa piiril, helistas Poola presidendile," rääkis Reinsalu.

Poola lubas lõpuks oma riiki siseneda konvoist ainult bussid – suured reisibussid ja väiksemad mikrobussid.

"Osa inimesi on liikunud välisministeeriumi soovitusel Taani suunal, savutasime Taaniga kokkuleppe, et Taani võimaldab Eesti kodanike transiiti Rootsi suunal. Osa inimesi on kindlasti läinud kusagile mujale, Saksamaalt tagasi pöördunud piirijoonelt. Osa inimesi ootab Põhja-Saksamaal sadamas seda laeva, mis pidi täna päeval väljuma, aga mille väljumine lükkus edasi, mis peaks minema Klaipedasse. Osa inimesi ootab seda võimalust, mis me koostöös Tallinkiga suutsime välja töötada, et homme õhtul 23.55 peaks minema (Tallinki) praam (Romantika), võtma meie inimesed peale ja sõitma Riiga," rääkis Reinsalu.

Humanitaakoridorid tuleks tagada kokkuleppega

Reinsalu möönis, et piiril hätta jäänud eestlastele sai antud infot, mis lõpuks ei vastanud tõele.

"Meie (välisministeeriumi - toim.) kohustus on edastada see info, mis meie käsutuses hetkel on, ja see info mutuub reaalajas. Kas info võib muutuda – ütlen ausalt, jah, nii on küll juhtunud. Meie ülesanne on inimeste muret kuulda võtta, registreerida ja töötada lahenduste väljapakkumise nimel. Tuleb paraku teha ka ekstreemseid otsuseid," rääkis välisminister.

Reinsalu sõnul peaks piiride sulgemise ajastul jääma toimima kaks asja. "Üks on see, et peaks olema inimestele tagatud humanitaarkoridorid kodumaale jõudmiseks. Ja teine – rahvusvaheline kaubavedu peab säilima," ütles ta.

"Ma loodan, et tekib lühikese aja jooksul üleeuroopaline lahendus. Ma usun, et lähimate päevade jooksul õnnestub välja töötada mingid toimivad põhimõtted," märkis välisminister.