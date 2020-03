Turismifirmade liit: kellelgi ei ole võimalik teha tagasimakseid ära jäänud või jäävate reiside eest

"See ei tooks tarbijatele raha tagasi. Ettevõtjate kohustusi tarbijate ees on vaja leevendada. Ettemaksete tagastamine tähendaks kogu sektori kokku kukkumist," kirjutas Eesti Turismifirmade Liidu (ETL) peasekretär Mariann Lugus Ratasele.

Lugus selgitab, et ETL kuulub Euroopa Liidu reisiettevõtjate katusorganisatsiooni ECTAA, mille kaudu on oldud otsekontaktides nii Euroopa Komisjoni esindajate kui ka mitmete liikmesriikide erialaliitude esindajatega seoses pakettreislepingute täitmisega.

"Kõigil on üks mure, kellelgi ei ole võimalik teha tagasimakseid ära jäänud ja ära jäävate reiside eest. Tänane olukord vajab "out of the box" lahendust."

ETL-i peasekretär leiab, et välja kuulutatud eriolukord ja võlaõigusseaduse § 103 lg 3 (rikkumise vabandatavus vääramatu jõu tõttu ja vabandatavuse ajutine mõju) annavad hea võimaluse asendada lepingute lõpetamine ja ettemaksude tagastamine lepingute ajutise peatamise ja täitmise edasi lükkamisega eriolukorrajärgsesse aega.

" COVID-19 viiruse ülemaailme levik on andnud Eesti reisi- ja turismisektorile pea surmava hoobi."

"Usume, et te mõistate kirjeldatud ettepaneku positiivset mõju — ettevõtjad säilitavad tarbijate ettemaksed, säilitatakse ettevõtlus, töökohad, maksulaekumised ning ka praegu kriisiajal oleks inimestel võimalus teha uusi helgemaid plaane tulevikku. Nimetatud erand saaks kehtida üksnes kõikidele lepingulistele olukordadele, mis puudutavad COVID-19 situatsioone. Lühidalt - külmutame lepingute täitmise ja lähme edasi eriolukorrajärgselt."

Lisaks eeltoodule palub turismifirmade liit avalikku sektorit teenindavate reisibüroode/reisiteenuste hankepartneritena võimalust riigiettevõtetele tehtavate tagasimaksete ajatamist vähemalt aasta lõpuni.

"Hankelepingutes on lubatud vahendada teenuseid tasuta. Praeguses olukorras töötatakse mitte tasuta, vaid peale makstes, sest büroodel tuleb kanda broneerimise ja annulleerimise tasud, mida võtavad broneerimissüsteemid."

Eesti Turismifirmade Liit on turismiga tegelevate tööandjate vabatahtlik ühendus. Liidu põhiliikmeteks on Eesti reisibürood ja reisikorraldajad, kaasliikmeteks transpordiettevõtted, turismiorganisatsioonid, haridusasutused, hotellid, kindlustusfirmad, turismivaldkonna tugiteenuste pakkujad ning välismaised turismiorganisatsioonid.