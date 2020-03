Eesti reisiettevõtted aitavad inimestel välismaalt koju saada

Tallinki laev Megastar ootab reisijaid Helsingis kuni kella 23-ni, pileteid saab osta sadamast kohapealt kuni 22.50-ni.

"Soome teatas täna, et kuulutab samuti välja eriolukorra ning kuigi laevaliiklus Tallinna ja Helsingi vahel ka pärast homset, 17. märtsi kindlasti säilib, ei tea me täna veel täpselt, millises ulatuses, seega tuleks kõigil Eesti kodanikel viivitamatult tagasi pöörduda," ütles Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link. ""Olukorras, kus riigid sulgevad piire, on kiire kojupöördumine väga tähtis, et mitte jääda välisriiki lõksu."

Bussiettevõte GoBus saab aitab inimesi tagasi toimetada Lätist ning on olemas võimalus tuua inimesi ära ka Leedust, kui keegi peaks transporti vajama. Endast saab teada anda telefonil +372 5564 5753.

"Saatsime bussi Leedu-Läti piirile hädalisi ära tooma, sõidame tagasi põhitrassi pidi ning võime teha vahepeatusi, samuti sõita läbi Riia. Buss on suur ning kohti on, saame sinna reisijaid lisada. Bussi võib vajadusel kas või tee ääres hääletada," rääkis GoBusi müügijuht Irene Sulger. "Buss alustab täna öösel kella 3 paiku sõitu Leedu-Läti piiri äärest Läti poolselt osalt Grenstale-Salochiai piiripunktist."

Välisminister Urmas Reinsalu andis sotsiaalmeedia vahendusel teada, et kuivõrd Egiptuse õhuruum suletakse 19. märtsil, on Eesti reisiettevõtted alustanud Eesti inimeste evakueerimist.

"Täna maandus Egiptuses kaks lennukit, homme peaks Egiptusse minema kolm evakuatsioonilennukit. Kõik Egiptuses reisil Eesti inimesed, kellega EI OLE reisikorraldaja ühendust võtnud ja teatanud evakuatsioonist, palun koheselt saata e-kiri oma isikuandmete ja asukohaga välisministeeriumi meiliaadressil konsul@mfa.ee," kutsus välisminister üles, lisades, et Kanada sulgeb oma piirid 18. märtsil.

Riiklik lennufirma Nordic Aviation Group koos oma tütarfirmaga Xfly on samuti valmis Euroopast ja EL-i välistest lähiriikidest Eesti kodanikke koju tooma. Eraklientide tellitud lend Hispaaniast on kavas lähiajal. Lendude toimumise võimalikkus sõltub riikide kehtestatud reeglitest. Erainitsiatiivil lendude tellimiseks tuleks pöörduda e-posti aadressile sales@nordica.ee . Riigi toetuse taotlemiseks tuleks pöörduda Välisministeeriumi poole.