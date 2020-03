Ilmade soojenedes ja viiruse laialdase leviku möödudes on ikkagi tõenäoline, et turism ei taastu kriisieelse tasemeni, mille tõttu jääb teenindussektor langusesse ka pärast kriisi lõppu, leidsid Vikerraadio saates "Rahva teenrid" osalenud ajakirjanikud.

"On väga kõrge tõenäosus, et meil on Eestis praeguseks liiga palju hotelle ja kui me hakkame avaliku rahaga neid elus hoidma, me tegelikult maksame ennast tühjaks," ütles ERR-i ajakirjanik Huko Aaspõllu.

"Kui on 50 protsenti hotellikohtadest üle, siis oleks mõistlik lasta need hotellid pankrotti ja tegeleda mingi muu tulu tootva asjaga, rakendada inimesi mujal. Kuid peame ära hoidma selle, et pankrotti ei läheks asjad, mis poole aasta pärast oleksid edukad," lisas Aaspõllu.

Saatejuht Taavi Eilat tõi välja valitsuse poolt välja kuulutatud kahe miljardi euro suuruse majandusmeetmete paketi, lisades, et ettevõtjate perspektiivist aitab see suurt langust küll katta, aga lõplikuks lahenduseks seda pidada kindlasti ei saa.

"Igasugune ennustamine on praeguses olukorras teelehtede pealt," ütles Neeme Korv Äripäevast. "Kuid see ei tähenda seda, et analüüsidega ei peaks tegelema, sest kui võtame tarvitusele meetmeid, tahame näha, kuidas need meetmed töötavad."

Äripäeva Infopanga kiiranalüüsi põhjal võib eriolukorra järel töö kaotada 65 000 inimest.

"Kui me oleme vihma või tormi käes, pole mõtet tegelda riiete kuivatamisega, vaid tuleb pigem vaadata, kuidas vihmavarju hoida. Kui oleme suutnud viirusele piiri panna, saame vaadata, millised majandust stimuleerimise vahendid on korrektsed ja mis mahus neid rakendada," lisas Aaspõllu.

Koroonaviiruse testimisvõimekuse tõstmine ei ole tingimata hea asi

Saates osalejad arutlesid ka koroonaviiruse testimisvõimekust Eestis ja mujal maailmas, leides, et kuigi Eestis on testimisvõimekus veel madal, on seda võimalik tõsta.

"Suur osa testi maksumusest on just testi võtmisega seonduvad kulud. Mõtleksin ikkagi ka kodus testimise peale, testikomplekt iseenesest pole väga kulukas," ütles Aaspõllu, lisades, et kodus enda ninast testi võtmine ja selle saatmine analüüsiks võiks viia testide hinna odavamaks ja testimisvõimekuse suuremaks.

Kuid koduse testimise järel võivad inimesed saada enesekindlust, et ollakse terved, kuigi haigus võib hiljem nakatada.

"Nakkus võib tulla ka päev hiljem, kui test on tehtud," ütles Eilat.

Lisaks rääkisid ajakirjanikud saates ka pensionireformist, ühiskonna valmidusest eriolukorrale allumisest ja erinevustest koroonaviirusega tegelemiseks erinevates Euroopa riikides.