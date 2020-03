Kriisikomisjon tegi Soomes töötavatele eestlastele liikumispiirangus erandi

Peaministri uue korraldusega saavad rahvastikuregistri andmetel Eestis elavad, kuid Soomes töötavad inimesed saabuda Eestisse ilma 14-päevase karantiininõudeta, kui neil ei esine haigussümptomeid.

Korraldusse lisati piirang, et Eesti ja Soome vahet saab käia ilma karantiininõudeta üks kord seitsme päeva jooksul ehk Eestisse tagasi pöördumine ei saa toimuda sagedamini kui kord nädalas.

Töökoha all mõeldakse töötamist nii töölepingu kui ka käsunduslepinguga, samuti riigiametnikuna Eesti seaduse mõistes ja selle ekvivalendina Soome seaduse mõistes.

Soome riik teatas kolmapäeval, et lubab omalt poolt töötajate pendelrännet. Samasuguse otsuse teeb uue korraldusega eriolukorra juht, et võimaldada ka Eesti suunalt pendelrännet, kui isiku elukoht on rahvastikuregistri andmetel Eestis, kuid töökoht Soomes.

Korraldus

Seletuskiri