Hiina ei avastanud esimest korda uusi kohalikke viirusesse nakatumisi

Seevastu tuvastati 34 haigusjuhtu, mis oli sisse toodud välisriikidest.

Hiinas on uute haigusjuhtumite arv viimastel nädalatel järjest vähenenud, eriti kohapeal edasi kandunute osas. Wuhani provintsis, mis on nakkuse kese, on juba võimud lõdvendanud piiranguid.

Ajalehe China Daily andmetel hindavad tervishoiuametnikud haiguspuhangu koldes Wuhanis, et linn võib viirusest vabaks saada juba kuu lõpuks.

Hiinas on viimasest kokkuvõttest alates viirusesse surnud kaheksa inimest. Kokku on riigis viirus nõudnud seega 3245 inimelu.