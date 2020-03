Eesti Turvaettevõtete Liidu teatel on nende töötajatele välja jagatud

desinfitseerimisvahendite, kummikinnaste ja näomaskide varud otsakorral, kuid uute hankimine pole võimalik või on ebamõistlikult kallis. Lisaks soovib liit, et sarnaselt politseinikele ja meditsiinitöötajatele oleks ka turvatöötajatel võimalik end kiiresti koroonaviiruse osas testida.