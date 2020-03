"See [uuring] aitab meil näha, kui kaugele on väikeste moodulreaktorite arendamisel jõutud. Eesti elektritootmine põhineb suures osas põlevkivil, mis on kõige süsinikumahukam tooraine üldse. Eesti elektritootmise restruktureerimine oleks oluline kliimameede kogu Euroopa Liidule," sõnas Vattenfalli energiatootmise ala juht Torbjörn Wahlborg.

"Vattenfalli kui Euroopa suuruselt viienda elektritootja panus Fermi Energia uuringusse annab kindlust, et Eesti teeb tulevikus väga teadmispõhise otsuse tuumajaama ehituseks. Käimasolev teostatavusuuring sünnib Põhjamaade olulisemate tuumaenergia ettevõtete ja Eesti erialaekspertide koostöös," lisas Fermi Energia tegevjuht Kalev Kallemets.

Jaanuaris avalikustas Fermi Energia teostatavusuuringu esimese osa väikese moodulreaktori sobivusest Eesti energiavarustuse tagamiseks alates 2030. aastast.

"Uuringust selgus, et uue põlvkonna väike moodulreaktor sobiks Eesti tingimustesse hästi ning aitaks oluliselt kaasa liikuda täielikult üle süsinikuheitmeta energiatootmisele, saavutadakliimaeesmärkide täitmine ja samas tagada ka elektrienergia varustuskindlus iga ilmaga," ütles Kallemets.

2020. aasta uuringud Fortumi, Vattenfalli, Tractebeli ja Oranoga osalusel keskenduvad vastavalt väikreaktori ehitusloa menetlusele, väikereaktori ehitusajale, Eestis sobivale asukohale ning kasutatud tuumkütuse käitlusele. Tööd avaldatakse 2021. aasta jaanuaris.