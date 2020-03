Louisiana pastor jätkab rahvarohkete jumalateenistuse korraldamist

"See ei ole probleem," ütles East Baton Rouge'i vallas asuva kiriku (Life Tabernacle Church) pastor Tony Spell telekanalile WAFB.

"Ma usun, et see viirus on poliitiliselt motiveeritud. Me väärtustame oma usulisi õigusi ning me koguneme hoolimata sellest, mida keegi ütleb," lisas ta.

Spelli sõnul olid teda pärast teisipäevast jumalateenistust, kus osales üle 300 inimese, külastanud ka politseinikud, kes ütlesid, et edaspidi ajab rahvuskaart laiali kõik teenistused, kus on kohal rohkem kui 50 inimest.

Pastor aga andis mõista, et tal pole plaanis taganeda, ning meenutas, et eelmisel pühapäeval oli kirikus kohal 1170 inimest. "Meil on 27 bussi, mis toovad inimesi kohale viiest erinevast piirkonnast," lausus ta.

Nädalavahetusel keelust teatades rõhutas demokraadist kuberner Edwards, et on ka ise usklik inimene, vahendas Hill. "Ma usun väga palve aukartust äratavat väge. Ma usun ka teadust ning teadlased föderaalsele nakkushaiguste kontrolli ja ennetuse keskuses (CDC) ütlevad, et meetmed, mida me kasutusele võtame, aitavad viiruse levikut vähendada," selgitas ta.

Vabariiklasest rahvasaadik Clay Higgins on samas teatanud, et usuliste kogunemiste keelamine on vastuolus USA põhiseadusega.

Samas on oma hoiakus kannapöörde teinud president Donald Trump soovitanud loobuda kogunemistest, kus osaleb üle 10 inimese, ehk seega on Louisiana kuberneri otsus keskvalitsuse juhistega võrreldes isegi võrdlemisi leebe.

Louisiana pastor pole oma seisukohaga üksi ning sarnaseid vastasseise on viimasel ajal tekkinud ka muudes osariikides. USA konservatiivsema elanikkonna hoiakut on seni tugevalt mõjutanud mitmed meediaorganisatsioonid ja arvamusliidrid, kes väitsid pikka aega, et koroonaviiruse näol on tegu "lihtsalt gripiga", mis ei väärivat sellist tähelepanu, või et üleüldse olevat tegu president Trumpi vastu suunatud poliitilise vandenõuga.