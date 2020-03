Limiit kehtestatakse kuni valitsuse poolt määratud eriolukorra lõpuni.

Inimesed, kes saavad oma pangakaardi siduda mobiiltelefoniga läbi Apple Pay või Google Pay rakenduse, saavad mobiiliga tasuda ka 50 eurot ületavaid summasid.

"Kuigi viiruse leviku riskid on võrreldes sularahaarveldusega elektrooniliste maksevahendite puhul madalad, on nõrgaks lüliks kaardimaksesüsteemide PIN-klaviatuurid, mis on üheks enam kasutatavaks pinnaks kauplustes. Seega on tegu ka potentsiaalse nakkuse inimeselt inimesele edasikandmise allikaga," põhjendas otsust pangaliidu juht Katrin Talihärm.

Viipemaksega tasuti eelmise aasta lõpus 32 protsenti kõigist Eesti kaardimaksetest.

Seni kehtiva 25-eurose limiidi sisse mahub 85 protsenti kõigist kaardimaksetest, ent umbes 95 protsenti kõigist kaardimaksetest jääb ilmselt 50 euro piiresse, mis võimaldaks kontaktivaba makset. Samas on eriolukorra ajal, mil poes tuleks käia harvem, kasvanud ilmselt keskmise ostukorvi maksumus ehk ühekordsed maksed võivad ületada ka 50 eurot.

Inimestel on jätkuvalt võimalik kehtestada oma pangakaardile ise viipemakse limiit. Jätkuvalt tuleb aeg-ajalt teatud tehingute arvu või maksete koondsumma ületamisel sisestada ka PIN-kood.