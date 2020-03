"Majanduse normaliseerumiseni läheb veel nädalaid aega ning selleks, et see aeg oleks võimalikult lühike, peame me tänases olukorras rakendama karme meetmeid," ütles Keskerakonna parlamendipoliitik Tõnis Mölder.

Riigikogu keskfraktsiooni pressiteade tema tsitaatidega ilmus vastuseks Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuhi Arto Aasa "Terevisioonile" antud usutlusele.

"Tahaks, et uusi piiranguid enam ei tuleks. Minu hinnangul iga päev eriolukorda pikendab kriisist väljumist nädala võrra. Peaksime nüüd õppima selle kriisiga elama, naasma normaalsusesse – see aitab ettevõtjaid kõige rohkem," ütles Aas.

"Meie sõnum on, et naasta võimalikult kiiresti normaalsusesse – siis taastub majandustegevus, nõudlus ja inimesed saavad oma töö tagasi. Täna ju ei domineeri meedias enam tervisesõnumid, vaid majandust puudutavad sõnumid."

Parlamendi sotsiaalkomisjoni juht Tõnis Mölder sõnas, et mõistagi peab riik aitama, et kriisist tulenevad majanduskahjud oleksid võimalikult minimaalsed.

"Kuid kas majandus kaalub üles inimeste elud, mina sellega nõus ei ole," ütles Mölder, lisades, et iga majandust piiravava meetme peamiseks eesmärgiks on hoida inimeste tervist.

Euroopa Komisjoni transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei sõnum ERR-i vahendusel on kui külm dušš Tõnis Möldri optimistlikule vaatele, et majanduse normaliseerumiseni on jäänud "veel nädalaid".

"On selge, et see on enneolematu globaalne kriis, millega maailm täna silmitsi seisab ja kus lahenduste leidmine ei ole sugugi lihtne ja kus need lahendused, mida vanasti on kasutatud, ei pruugi toimida," hindas Hololei.