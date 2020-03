Tulsi Gabbard loobus kampaaniast ning asus Bidenit toetama

USA esindajatekoja liige Tulsi Gabbard teatas neljapäeval, et loobub pürgimisest Demokraatliku Partei presidendikandidaadiks. Samuti teatas Hawaii osariiki esindav rahvasaadik, et toetab erakonna presidendikandidaadina Joe Bidenit.

Lisaks Bidenile ja Bernie Sandersile oli Gabbard ainus konkurentsi jäänud kandidaat Demokraatliku Partei eelvalimistel, kuigi kogu kampaania jooksul polnud tema toetus hetkeksi selline, et reaalselt partei presidendikandidaadi koha pärast võistelda. Kogu kampaania jooksul õnnestus tal koguda vaid kaks delegaati Ameerika Samoas mis on tema sünnipaik, ning seda olukorras, kus presidendikandidaadiks saamiseks läheb vaja umbes 1990 delegaati, vahendas Axios.

Käesoleval aastal ei õnnestunud tal oma vähese toetuse tõttu kvalifitseeruda isegi erakonna televäitlustele.

"Ma tunnen asepresident Bidenit ja tema abikaasat ning ma olen tänulik, et ma sain kutsuda tema poega Beau'd, kes samuti teenis rahvuskaardis, oma sõbraks. Kuigi ma ei pruugi nõustuda asepresidendiga kõigis küsimustes, tean ma, et tal on hea süda ja teda motiveerib tema armastus meie maa ja ameeriklaste vastu," märkis Gabbard kommentaariks.

Gabbard on juba varem teatanud, et tal pole plaanis uuesti kongressi liikmeks kandideerida.

Tähelepanuväärne on see, et aastal 2016 avaldas Gabbard toetust Bernie Sandersile, mitte aga hiljem presidendikandidaadiks saanud Hillary Clintonile.

Gabbard toetus Bidenile on mitmes mõttes üllatav, sest ta on seni paistnud silma üsnagi omapäraste seisukohtadega, eriti välispoliitikas, mille tõttu on teda otsesõnu süüdistatud Kremli-meelsuses ning Süüria presidendi Bashar al-Assadi toetamises. Samuti esines ta kampaania ajal sageli telekanalis Fox News ning ta oli üks vähestest demokraatidest, kes ei hääletanud Trumpi ametist tagandamise poolt.