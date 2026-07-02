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WSJ: demokraatlikud sotsialistid koguvad USA-s jõudu

Välismaa
USA demokraatlike sotsialistide toetajad
USA demokraatlike sotsialistide toetajad Autor/allikas: SCANPIX/EPA/OLGA FEDOROVA
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal märgib, et demokraatlike sotsialistide ühendus (DSA) on viimastel demokraatide eelvalimistel saavutanud mitu olulist võitu ning vasakpoolne rühmitus on sattunud üleriigilise tähelepanu alla.

DSA koosneb kohalikest harudest, tegutseb kõigis 50 osariigis ning sellel on üle 100 000 liikme. Üleriigiline organisatsioon on viimastel nädalatel saavutanud edu nii New Yorgis kui ka Colorados. 

DSA pooldab rikaste inimeste suuremat maksustamist, palestiinlaste enesemääramisõigust, universaalset ravikindlustust. Osa selle liikmeid toetab ka politsei rahastamise vähendamist. 

DSA kirjeldab end poliitilise ja aktivistliku organisatsioonina, mille eesmärk on edendada suuremat majanduslikku võrdsust ja demokraatlikumat ühiskonda. 

DSA juured ulatuvad 1970. aastatesse, kuid organisatsiooni liikmeskond kasvas tuhandete inimeste võrra pärast seda, kui rühmitus asus 2016. aastal toetama senaator Bernie Sandersi presidendikampaaniat.

Kuigi Sanders ei saanud lõpuks demokraatide presidendikandidaadiks, näitas tema rohujuuretasandi toetus, et paljud valijad ei olnud rahul demokraatide juhtkonna tegevusega.

Sanders ise ei kuulu DSA-sse, kuid teda peetakse selle poliitilise liikumise vaimseks liidriks. Tema ümber kujunenud liikumine on aidanud demokraatide ridadesse tuua üha rohkem vasakpoolseid poliitikuid.

DSA edu põhineb eelkõige suurtes linnades tehtud tugeval rohujuuretasandi kampaaniatööl. Eriti edukaks on osutunud New Yorgi haru, mis on suutnud värvata tuhandeid vabatahtlikke. DSA toel võitis Zohran Mamdani viimased linnapeavalimised ning rühmituse mõju New Yorgis suurenes veelgi. 

DSA kandidaadid keskenduvad elukalliduse tõusule ning lubavad selle leevendamiseks pakkuda mitmeid tasuta teenuseid. Samuti kritiseerivad nad demokraatliku partei traditsioonilist juhtkonda ja selle sidemeid Iisraeli-meelsete lobirühmadega.

DSA New Yorgi haru kaasesimees Gustavo Gordillo ütles, et rühmitus on saavutanud edu Trumpi administratsiooni ajal, kuna demokraatliku partei juhtkond pole suutnud pakkuda valijatele selget tegevuskava.

DSA on samas seni olnud edukas eelkõige vasakpoolsetes piirkondades, kus eelvalimiste võit tähendab sageli ka lõplikku valimisvõitu. Samas pole veel selge, kas DSA kandidaadid suudavad võita kaalukeeleks peetavates osariikides, kus vabariiklased kasutavad nende vasakpoolset kuvandit relvana demokraatide vastu.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

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