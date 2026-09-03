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WSJ: vastuseis andmekeskustele ühendab USA vasak- ja parempopuliste

Välismaa
Steve Bannon
Steve Bannon Autor/allikas: SCANPIX/AFP/OLIVIER TOURON
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et vastuseis andmekeskustele toob USA poliitikas kokku eri leeride esindajaid. Parempopulistlik meediategelane Steve Bannon on leidnud selles küsimuses ühise keele demokraatliku partei vasakpoolse tiivaga.

Bannon toetab vasakpoolse senaatori Bernie Sandersi ja esindajatekoja liikme Alexandria Ocasio-Cortezi ettepanekut peatada uute andmekeskuste ehitamine. 

Bannon võitleb nüüd Trumpi administratsiooni ärisõbraliku tehisintellektistrateegia vastu, sattudes sellega otsesesse vastasseisu vabariiklaste ladvikuga.

Donald Trump ise toetab andmekeskuste rajamist ning on nende kaitseks korduvalt sotsiaalmeedias sõna võtnud. "Ainus põhjus, miks kogukonnad üle USA ei peaks andmekeskusi tahtma, on see, kui nad tahavad lõpuks mahajäänud ja vaesed olla," kirjutas esmaspäeval Trump. 

Bannon ütles, et vaatab selles küsimuses mööda oma erimeelsustest vasakpoolsetega, näiteks sisserände teemal, sest tema hinnangul saab tehisintellektist tulevikku määrav küsimus.

"Ma pole näinud tänapäeva Ameerika elus ühegi populistlikul tasandil probleemi, mis ühendaks meie riigi erinevaid elemente rohkem kui see," ütles Bannon. 

Ajaleht The Wall Street Journal hindab, et Bannoni tegevus näitab, kuidas tehisintellekt on kujunemas uueks teemaks, mis ühendab parteide vasak- ja parempopulistlikke tiibu.

Vasak- ja parempopuliste ühendavad eelkõige mure tehisintellekti mõju pärast töökohtadele, andmekeskuste suur elektri- ja veetarbimine ning umbusk suurte tehnoloogiaettevõtete suhtes.

"Poliitikas tekib iga päev olukordi, kus sõlmitakse ootamatuid ja erinevaid liite. Kuid selles küsimuses on paljudel parempoolsetel minu hinnangul samasugused mured nagu minulgi," ütles Sanders. 

Bannon ütles, et pühendab praegu 75 protsenti oma ajast võitlusele tehisintellekti leviku vastu. Tema sõnul ei suuda ta avalikel aruteludel osalejate põhjal eristada, kas andmekeskuste vastased on Trumpi toetajad või Sandersi poolehoidjad. Demokraatlike sotsialistide  (DSA) tippjuht Megan Romer tõdes samuti, et on selles küsimuses Bannoniga samal poolel.

Vastuseis tehisintellektile ja andmekeskustele on muutunud oluliseks valimisteemaks kogu USA-s. Negatiivse sõnumiga tehisintellekti reklaame on alates 2025. aastast kasutatud rohkem kui 70 USA kongressi- ja kubernerivalimistel ning 50 osariigi tasandi valimisvõitluses. 

Kuigi mitmed kubernerid, sealhulgas Texase vabariiklasest kuberner, on võtnud andmekeskuste suhtes jäigema hoiaku, pole Washingtonis seni suuremaid seadusandlikke tulemusi saavutatud. Tehnoloogiahiiglased ja Trumpi liitlased kritiseerivad teravalt vastuseisu andmekeskuste rajamisele.

"Algul hävitasid nad meie puidutööstuse, seejärel kaevandused, siis tehased. Ja nüüd andmekeskused. Iga hästi tasustatud ja keskklassi ülalpidav töökohtade allikas on Ameerikas süsteemselt hävitatud globalistide ja kommunistide lobitöö tulemusena," kirjutas sotsiaalmeedias vabariiklasest senaator Tim Sheehy. 

Andmeanalüüsifirma Palantiri kaasasutaja Joe Lonsdale ütles, et valitsus ja tehnoloogiasektor peavad astuma vastu "hullumeelsetele populistidele". Ta nimetas neid lühendiga "BBC", mille all pidas silmas Bernie Sandersit, Steve Bannonit ja Hiina Kommunistlikku Parteid. 

"Kõik need inimesed tahavad andmekeskused keelustada ja soovivad Ameerika kaotust. Peame tagama, et BBC radikaalid kaotaksid," ütles Lonsdale. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

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