Soome reisiinfo: 22. märtsist kehtima hakkav piiriületuseeskiri

Alates pühapäevast, 22. märtsist (kaasaarvatud) saavad Soome siseneda vaid Soomes elamisõiguse registreerinud isikud. Soomes kehtib üldine nõue, et välismaalt Soome naastes tuleb olla 14 päeva karantiinis, millest peavad inimesed ise kinni pidama.

Soomes elav Euroopa Liidu kodanik on isik, kes on registreerinud oma elamisõiguse migratsiooniametis ja saanud Euroopa Liidu elamisõiguse registreerimise tõendi. Kui inimesel on selle kehtivus osas kahtlusi, palub välisministeerium võtta ühendust Soome migratsiooniametiga.

Kuni 21. märtsini kell 23.59 saavad Soome siseneda ka piiriülesed töötajad. Piiriülesed töötajad on isikud, kelle alaline elukoht on Eestis, aga kes käivad tööl Soomes. Nemad peavad piiri ületades tõendama, et neil on kehtiv tööleping Soomes töötamiseks. Piiriülestele töötajate suhtes ei kohaldata karantiininõuet. Alates pühapäevast piiriüleseid töötajaid enam Soome ei lubata.

Alates pühapäevast, 22. märtsist kell 00.00 saavad Soome siseneda ainult Soomes elamisõiguse registreerinud isikud.

Erandid

Vältimatu töölkäimise eesmärgil on riiki sisenemine lubatud muu hulgas tervishoiutöötajatel, päästetöötajatel, eakate hooldajatel, kaubavedajatel ja transporditöötajatel, tungivatel perekondlikel põhjustel reisivatel isikutel ja muul vältimatul põhjusel (nt oluline hooldustöö, mis eeldab teisest riigist saabuvat hooldusmeeskonda või hooldustöö viivitamata tegemist).

Tõendamiskohustus piiril lasub inimesel. Lõpliku otsuse riiki lubamise kohta teeb Soome piirivalve.

Kaubaliiklus jätkub

Lubatud on suured veokid, mille jaoks on sadamas eraldi piiriületuskoridor.

Kaubikud suunatakse sõiduautodega samasse piiriületuskoridori ja neid käsitletakse üldjuhul tavaliste piiriületajatena. Kui kaubik veab kaupa, peab ta suutma piirivalvele tõestada, et tegemist on kaubaveoga. Soovituslik on omada kauba saatekirja või muid dokumente Soome partnerilt, põhimõtteliselt sobib ka e-kiri Soome firmalt (näiteks Nokia tellib komponente). lõpliku otsuse riiki lubamise kohta teeb aga piirivalve.

Transiit

Jätkuvalt on transiit Soome kaudu lubatud. Lubatud on ka liikumine Eestist Soome kaudu Norrasse, kui isikul on Norras elamise õigus. Inimene peab kaaluma otstarbekust ja lõpliku otsuse teeb ikkagi piirivalve.

Samuti saavad kaugemalt tagasi tulevad Eesti kodanikud ja alalised elanikud tulla Soome kaudu koju tagasi endiselt ka pärast pühapäeva. Rahvusvahelistest lennujaamadest ja sadamatest on transiit läbi Soome lubatud.

Näiteks Vantaa lennujaamast või Turu sadamast võib inimene vabalt ja iseseisvalt minna Helsingisse sadamasse, et jõuda Tallinna laevale. Peaks olema valmis näitama oma reisi alguskohas lennufirmale tõendit (näiteks laevapilet) selle kohta, et reisi lõppsihtpunkt on Eesti.