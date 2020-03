Euroopa Komisjon kutsub riike lubama oluliste töötajate piiriülest liikumist

Praktilised juhised peaks tagama, et EL-is liikuvad töötajad, eelkõige need, kes töötavad koroonapandeemia vastu võitlemiseks elutähtsatel kutsealadel, jõuaksid oma töökohale. Nende hulka kuuluvad näiteks tervishoiu- ja toidusektori töötajad, muude oluliste teenuste nagu lastehoid ja eakate hooldus osutajad ning kommunaalteenustega tegelevad elutähtsad töötajad, öeldakse Komisjoni dokumendis.

Suunistega püüab Euroopa Komisjon hoida Euroopa Liidu ühtsust ja reeglite kehtivust, mis on saanud kannatada pärast seda, kui mitmed liikmesriigid on asunud piirama teiste riikide kodanike piiriületusi, märkis väljaanne Euractiv.com. Samas on eri riikide erinevad nõuded muutnud keeruliseks aru saada, kellel on lubatud piiri ületada.

Suunistest teatanud Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et tavaolukorras elab ühes riigis ja käib teises riigis tööl umbes poolteist miljonit Euroopa Liidu kodanikku.

Euractiv toob välja, et näiteks enamus Luksemburgi haiglatöötajaid elab naaberriikides Belgias ja Prantsusmaal. Austria vanadekodude personalist 80 protsenti elab aga Rumeenias, samuti on Saksamaal tuhandeid teistes Kesk-Euroopa riikides elavaid hooldustöötajaid.

Euroopa Komisjoni suunised on riikidele soovituslikud ning nendes tõdetakse, et esitatud loetelu ei ole ammendav. Dokumendis tuuakse välja tervishoiu abispetsialistid, lapsehoidjad ja eakate hooldajad, tervishoiuga seotud tööstusharude teadlased, hädavajalike meditsiiniseadmete paigaldajad, tuletõrjujad ja politseinikud, transporditöötajad ning toidusektoris töötavad isikud. Lisaks töötajate erikategooriate kindlaksmääramisele selgitatakse suunistes ka seda, et liikmesriigid peaksid lubama piirialatöötajatel üldiselt jätkata piiri ületamist, kui asjaomases sektoris töötamine on vastuvõtvas liikmesriigis endiselt lubatud. Liikmesriigid peaksid kohtlema piiriüleseid ja kohalikke töötajaid ühtemoodi, märgib Komisjon.

Liikmesriikidel palutakse vahetada tehnilisel tasandil teavet hooajatöötajatega ja eelkõige põllumajanduses hõivatutega seotud vajaduste kohta ning kehtestada konkreetsed menetlused sellistele töötajatele sujuva läbipääsu tagamiseks, et reageerida kriisist tingitud tööjõupuudusele. Põllumajandussektori hooajatöötajad täidavad teatavates olukordades esmatähtsaid saagikoristus-, istutus- ja hooldusülesandeid. Sellistel juhtudel peaksid liikmesriigid kohtlema neid elutähtsate töötajatena ning teavitama tööandjaid vajadusest tagada piisav tervise ja ohutuse kaitse, öeldakse Euroopa Komisjoni suunistes.