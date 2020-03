Kuressaare haigla ootab appi arste ja õdesid

Kuressaare haigla tegi laupäeval üleskutse meedikutele üle Eesti, et haigla võib lähiajal vajada täiendavalt appi arste ja õdesid. Juba praegu on haiglapersonali seas haigestunuid, kes on töölt eemale jäänud, aga tõenäoliselt pole haiguse tipp ka Saaremaal veel kätte jõudnud.

Kolmandik Eesti nakatunutest asub vaid 30 000 elanikuga Saaremaal. Haigla on annetustena saanud enam kui 30 000 eurot eraisikutelt ja ettevõtetelt kaitse- ja desovahendite soetamiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuressaare haigla juht Märt Kõlli rõhutas, et tegemist on ennetava üleskutsega.

"Me peame endale koguma kriitilise arvu telefoninumbreid, et me teame kuhu poole pöörduda," lausus Kõlli.

"On olnud positiivset tagasisidet ja ma arvan, et see oli üks hea aktsioon ja me tunneme ennast täna rahulikumalt. Pöördumisi on olnud nii arstide kui õdede poolt, nii organisatsioonide poolt. Näiteks Ida Tallinna keskhaigla saatis meile sõnumi," ütles Kõlli.

"Tõesti meie arstkonna personalist on väljakukkujaid ja on olnud kolm positiivset arstkonna hulgas. Kiirabi poolelt on ka rivist väljakukkumisi, aga nende staatused on hästi erinevad. Kellel on külmetushaigus ja osad on veel ka proovi ootel," rääkis Kõlli.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles laupäeval, et Kuressaare haigla puhul on arutatud meditsiinitudengite kaasamist.