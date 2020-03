"Eile oli väga kaunis pühapäev ja nägi tänavatel rohkem inimesi kõndimas, aga täna on jälle trööstitult tühi, kuigi päike särab taevas. Linnulaul kõlab üle Rooma linna, liiklust praktiliselt ei kuule," rääkis ajakirjanik ja kommunikatsiooniõppejõud Ülle Toode. "Arvan, et see esmane mantra, et kõik läheb hästi, on asendunud sellega, kui kaua see kõik veel kestab. Oodatakse, millal see olukord ometi lõpeb ja missugused tagajärjed sellel kõigel võivad olla."

"Olukord on keeruline ja arvatakse, et just see nädal kujuneb proovikiviks selles suhtes, et kuna karantiin on kestnud umbes kaks nädalat üle Itaalia, siis võib näiteks ka siin Rooma kandis tulla sel nädalal nakatumiste kõrghetk," jätkas Toode.

"Itaalia on valmis ja loodetakse siiski, et kuidagi me saame hakkama."

Toode sõnul on just väiksemates piirkondades haiglad ülekoormatud ja viimastel päevadel on räägitud, et eriti suur puudus on meditsiiniõdedest. "Suure rõõmuga võttis Itaalia vastu president Putini abi Venemaalt, aga abi tuli ka Kuubalt," ütles Toode. "Küllaltki huvitav ongi jälgida, kust abi siia Itaaliasse tuleb."

Karantiini tõttu on üsna karm liikumiskontroll ja Toode ütles, et päris palju on juba ka trahve tehtud. "Igal inimesel, kes praegu liigub, peab olema kaasas sertifikaat, mis on ise täidetud ja milles inimene väidab, et tal on vaja kas töö tõttu või poeskäimise tõttu kodust väljas olla," selgitas Toode. "Sinna tuleb panna ka täpselt aadress, kuhu ta läheb ja kuhu tagasi pöördub. Kui seda ei ole, siis tegelikult on päris palju trahvitud."