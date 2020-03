"Mulle tundub, et itaallased üritavadki praegu täpselt niimoodi käituda nagu on ette nähtud. Tõesti - põsemusisid enam ei anta, ei kallistata ega kätelda, kui vähegi võimalik, ei minda kodust välja," rääkis ajakirjanik ja kommunikatsiooniõppejõud Ülle Toode esmaspäeval ERR-ile.

Tema sõnul on see pisut isegi üllatav, kuna itaallased on tuntud selle poolest, et kõiki neid seadusi, mis siin riigis toimivad, tavaliselt väga rangelt ei täideta. "Praegu ongi huvitav aeg jälgida, et kuidas siis Itaalia reageerib (valitsuse korraldustele - toim.)," ütles Toode.

Riigitelevisioon ja ka kommertstelekanalid edastavad pidevalt kampaaniasõnumeid, milles kutsutakse inimesi kodus püsima, lisas ta.

Toode sõnul üllatas teda see, et kui tavaliselt pühapäeva keskpäeval itaallased söövad kodus või väljas, siis seekord oli pood sel ajal rahvast täis ning osteti peamiselt kauasäilivaid toite ja hügieenitooteid. "Konservide riiul oli praktiliselt tühi, see on nüüd täiesti uus pilt võrreldes varasemate päevade või nädalatega. Ostetakse kokku kuivaineid, WC-paberit, hügieenisidemeid - niisuguseid tarbeid. Kui vaadata kassajärjekorras, et mis inimestel korvis on, siis tõesti nagu valmistutakse selliseks perioodiks, et nüüd tuleb pikka aega kodus olla," rääkis ta.

Toode rääkis ka, et alternatiivmeedias liigub teoooria nagu oleks Itaalia justkui testriik, et vaadata, kuidas demokraatlikus ühiskonnas sellise viiruse haldamisega toime tullakse.

Itaalia valitsus pani pühapäeva varahommikul riigi põhjaosas miljonid inimesed karantiini, eesmärgiga pidurdada Itaaliat raskelt tabanud koroonaviiruse puhangut.

Itaalia peaminister Giuseppe Conte allkirjastatud määrusega kestab karantiini, millega piiratakse liikumist suurtel aladel Põhja-Itaalias, sealjuures Milanos ja Veneetsias, 3. aprillini. Karantiini lähevad Lombardia maakond ja vähemalt 14 naabermaakondade provintsi. Hinnanguliselt puudutab karantiin umbes veerandit riigi elanikkonnast.

Üle kogu riigi suletakse koolid, kinod, teatrid ja muud lõbustusasutused nagu ööklubid ja kasiinod. Restornaid jäävad avatuks, kuid einestajatel soovitatakse kaaskülastajatega distantsi hoida.

Karantiini rakendavad politsei, päästeteenistused ja vajadusel ka relvajõud. Karantiini tingumis rikkuvaid inimesi hakkaks ähvardama rahatrahv või ka vanglakaristus.