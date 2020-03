Saksamaal usub osa tervishoiuspetsialiste, et senised sotsiaalse distantseerumise meetmed on juba mõju avaldanud ning COVID-19 nakatumiste kõver on seetõttu muutumas laugemaks.

Varajased testid on aidanud tervishoiuametnikel saada olukorrast parema pildi ning eelmisel nädalal kehtestatud piirangud kogunemistele avalikes kohtades paistavad toimivat rääkis Roberti Kochi instituudi juht Lothar Wieler ajalehe Helsingin Sanomat teatel.

Ta suhtub enda sõnul optimistlikult Saksamaal kehtestatud reeglite tõhususse. Sellisteks meetmeteks on muuhulgas koolide sulgemine, kodanikele antud kätepesujuhised ning avalike kogunemistega seotud keelud.

Pühapäevase seisuga oli Saksamaal registreeritud 22 672 nakatumisjuhtumit. Koroonaviirusesse nakatumise tagajärjel oli surnud 86 inimest.

Statistikaettevõtte Statista andmetel oli Saksamaal surnud koroonaviiruse tagajärjel vaid 0,4 protsenti nakatunutest, kui näiteks Itaalias oli see näitaja 9,2, Iraanis 7,8 ja Hispaanias 6,1 protsenti.

Suremusprotsendi arvutamine on hetkel siiski keeruline, sest paljud nakatumisjuhtumid jäävad registreerimata. Lisaks koguvad riigid statistikat üsnagi erinevalt.

Saksamaal on nakatunute keskmine vanus 45 eluaastat.

Berliini Charite haigla viroloog Christian Drosten avaldas arvamust, et Saksamaa madal surmajuhtumite arv tuleneb vähemalt osaliselt ulatuslikust testimisest.

"Ma oletan, et paljud noored itaallased on või olid saanud nakkuse, kuid seda ei testitud kunagi," nentis ta. "See seletab tõenäoliselt ka Itaalia suurt suremusprotsenti."

Samas tunnistas Drosten, et mingil hetkel ei suuda ka Saksamaa enam nii ulatuslikult testimist läbi viia. "Meie suremusprotsent siis ka kasvab," rõhutas ta.

"See tundub siis nii, justkui oleks viirus muutunud ohtlikumaks, kuid see on statistika kogumisest tulenev mulje, moonutus. See peegeldab vaid seda, mis juba toimub: üha rohkem nakatumisi jääb tuvastamata," selgitas Drosten.

Saksamaal on hetkel kasutada 28 000 intensiivravi voodikohta ning seda võimekust on plaanis kahekordistada. "Kuigi intensiivravi võimekus on Saksamaal hea, pole seda endiselt piisavalt," märkis Drosten.

Liidukantsler Angela Merkeli kabinetiülem Helge Braun ütles, et valitsus kavatseb kahekordistada nii intensiivravi voodikohtade arvu kui ka suurendada meditsiinivahendite tootmist. "Kuid kas meil on ka piisavalt meditsiinipersonali - see on suur väljakutse," lisas ta.