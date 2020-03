"Laenutingimused on soodsad ainult sel põhjusel, et meisse usutakse ja usaldatakse, et me oleme eriolukorras ainult nii kaua, kui seda on vaja," vastas Altmaier küsimusele riigilaenu kohta teisipäeval, vahendas Reuters.

Kriisi lõppedes taastab Saksamaa valitsus kokkuhoidliku majanduspoliitika ja naaseb võimalikult kiiresti tasakaalustatud eelarve juurde, ütles liidukantsler Angela Merkeli parteikaaslane Altmaier.

Altmaieri sõnul prognoosib valitsus suurt majandustoodangu langust, mis võib sarnaneda langusele 2008.-2009. aastal.

Saksamaa valitsus kinnitas esmaspäeval laialdased abipaketid koroonaviiruse majanduslike tagajärgedega võitlemiseks. Euroopa juhtiv majandusjõud ei olnud enne abipakettide loomist võtnud uut laenu alates 2013. aastast.

Saksamaal on teisipäevase seisuga 27 436 koroonaviirusesse nakatunut, 114 inimest on viiruse tõttu surnud.