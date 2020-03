Eesti ülikoolid, kes on samuti üle läinud kaugõppele, on valmis eriolukorra pikenedes õppetööd ja lõpetamisi lükkama vajadusel augustisse. Juhul, kui riigieksamid peaksid ära jääma, kavatsevad ülikoolid uusi tudengeid vastu võtta enda katsete põhjal.

Kui ülikoolidel on võimalik auditoorse õppega uuesti 1. maist alustada, siis ei valmista see semestri lõpetamisele probleeme. Kui aga eriolukord peaks pikenema, siis ollakse valmis semestri ja õppeainete ajakava muutma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kõige rohkem valmistavad muret praktilised ained, kus e-õpe pole võimalik.

Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk ütles, et kõik lõputööd saab videosilla abil ära kaitsta.

"Kui on aineid, mis ei lõpe õigel ajal ära sellepärast, et on praktilisi töid, ja venivad näiteks suvesse, siis me eriolukorras oleme pakkunud välja sellise võimaluse, et saab kaitsta enne ja lõpetada üksikuid aineid hiljem, mis täna ei ole lubatud," rääkis Valk.

"Kindlasti on ka neid inimesi, kes tahavad järgmisesse tasemesse astuda, et lõpetavad bakalaureuse ja kui neil jääb lõpetamata õigeks ajaks, siis on võimalik selline asi nagu tingimuslik vastuvõtt ehk me võtame inimese vastu tema eelmise õppeastme hinnete põhjal. Ja kui ta saab eelmise kraadi kätte, siis ta saab ka tegelikult õppima asuda," lisas ta.

Maaülikool kaalub samuti vajadusel kaitsmiste ja lõpetamiste augustisse lükkamist.

"Kui on vaja, siis tuleb semestrit pikendada. Kui meil aktiivne semester lõpeb mai keskpaigaga, siis loomulikult praktikumid/laborid on vaja lõpuni viia ja kui olukord võimaldab, siis oleme seda valmis tegema ka juunis," rääkis maaülikooli õppeosakonna juht Ina Järve.

Järve sõnul on katseid või laborit vajavate lõputööde kirjutajatel praegu kohapealne õpe eritingimustel võimalik.

Tallinna ülikooli õppeprorektor Priit Reiska ütles, et probleem tekib, kui praegune õppeaasta peaks tulevasele sisse sõitma.

"Kuni nii-öelda augusti lõpuni on igasuguste asjade, sooritustähtaegade pikendamine ja võib-olla ka ülikooli lõpetamise pikendamine, see iseenesest ei ole väga keeruline. Kui ta sellest peaks pikemaks minema, siis on muidugi mõnevõrra keeruline, kuna siis juba hakkab segama ka järgmise aasta vastuvõttu. Meil on näiteks bakalaureuseõpe enne ikkagi vaja lõpetada, kui magitriõppesse saab sisse astuda," selgitas Reiska.

Bakalaureuseõppesse on ülikoolid valmis tudengeid vastu võtma enda katsete põhjal või lihtsalt riigieksamite tulemusi hiljem juurde arvestama, mis aga võib uue õppeaasta algust edasi lükata.