Selle aasta riigieksamid loodetakse osaliselt ära korraldada

Kui riigis kehtestatud eriolukord peaks pikenema, siis nihkuvad kõik riigieksamid suvesse. Halvima stsenaariumi järgi ei saa riigieksameid ega koolide lõpetamisi üldse tavapärasel moel korraldada.

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets ütles, et ülikoolid on küll valmis õpilasi vastu võtma oma katsete põhjal, kuid lihtsam oleks kõigile, kui riigieksamid toimuksid.

"Laual on nii põhikooli kui ka gümnaasiumite lõpueksamite osas erinevad variandid. Päris nii see ei ole, et mustvalge, et üldse ei toimu või kõik toimuvad," ütles Laidmets. "Praeguses ajaraamis on väga vähetõenäoline, et kõik eksamid toimuvad, nii nagu tavapäraselt on toimunud, küll aga peame läbirääkimisi ülikoolidega gümnaasiumite lõpueksamite osas, et millised on need, mille tegemine oleks hädavajalik."