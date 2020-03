Leedu terviseminister soovitab inimestel näomaski kanda

"Meil on alanud aastaaeg, kus päris paljud inimesed saavad külma ja nohu ning kevade algusega sagenevad ka allergilised reaktsioonid. Väliste tunnuste põhjal on väga raske vahet teha, kas tegu on koroonaviiruse sümptomitega või millegagi, millega me oleme oma argielus ammu harjunud," ütles Veryga.

Samuti piiratakse Leedus supermarketites, poodides ja apteekides viibivate inimeste hulka, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Poeomanikud kurdavad, et piirangute asjus on nendega liiga vähe nõu peetud.

Tervishoiuministrit on varem tema tegevusetuse pärast karmilt kritiseeritud, paljud avaliku elu tegelased, sealhulgas endine president Dalia Grybauskaite on nõudnud tema tagasiastumist.